За время работы в ГБР невеста из громкой свадьбы под Львовом купила элитное авто, – СМИ

Скандал вокруг Роксоланы Москвы, которая накануне отыграла роскошную свадьбу под Львовом, не утихает. На этот раз стало известно о покупке элитного автомобиля, когда она работала в ГБР.

Журналистам издания LVIV.MEDIA собственные источники рассказали, что во время работы во Львовском территориальном управлении ГБР Роксолана Москва приобрела себе роскошный автомобиль Audi Q8. Известно, что транспортное средство купили в салоне, а его стоимость – более 2,3 миллиона гривен или около 85 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

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Авто купила в 2021 году

Собственно, источники в правоохранительных органах рассказали, что Роксолане Игоревне Москве принадлежит автомобиль Audi Q8 с номерными знаками ВС 7444 II. Во время регистрации указывали стоимость 2 324 822,5 гривны. И говорилось о том, что транспортное средство купили.

Известно, что этим элитным авто она владеет до сих пор. Так, в 2023 году Роксолана Москва не менее 7 раз нарушала правила парковки, за что ей прилетал штраф. Более того, штрафы вовремя она не платила, поэтому деньги приходилось взимать с нее с помощью исполнительной службы. Это доказывают данные с автоматизированной системы исполнительного производства.

Данные открытой базы свидетельствуют, что этот автомобиль поставили на учет 26 июня 2021 года. С тех пор регистрация транспортного средства не изменялась. Собственно это подтверждает, что Роксолана Москва до сих пор им владеет.

На момент покупки работала в Г БР

По имеющейся информации, Роксолана Москва устроилась работать в ГБР в 2018 году. Она заняла должность ведущего специалиста в секторе кадровой работы и государственной службы ТУ ГБР. К тому времени директором ГБР был Роман Труба. Роксолана Москва – племянница его бывшей супруги.

Уволили ее из бюро в марте 2022года. Следовательно, не сложно добавить 2 плюс 2, чтобы понять, что купила иномарку Роксолана Москва, когда работала в ГБР.

Обратим внимание, что Роксолана Москва пытается вернуться на работу в ГБР. Через полгода после ее увольнения Восьмой апелляционный административный суд восстановил ее в должности. Кроме того, обязал выплатить 231 тысячу гривен за вынужденный прогул. Впрочем, в ГБР с соответствующим решением не согласны и обжалуют его в Верховном суде.

В ГБР накануне заявили, что Роксолана Москва – бывшая сотрудница бюро. Следовательно, попросили именно так ее и называть. А также отметили, что не могут отвечать за действия людей, которые у них больше не работают.