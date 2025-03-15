Блестящая политика: какую роль Эрдоган может сыграть в мирном урегулировании

Турция имеет самую большую армию среди европейских стран. Заявления Эрдогана свидетельствуют о том, что она готова сыграть значительную роль в обеспечении безопасности на континенте.

Американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус озвучил 24 Каналу мнение, что президент Турции сделал сильное заявление.

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Турция разобралась с Ближним Востоком

Юнус рассказал, что политика Турции имела сильные результаты на Ближнем Востоке. Ни США, ни Европа не достигли в этом регионе таких успехов, как Турция. К тому же Турция не пользовалась ресурсами НАТО. Ее успехи – это успехи самостоятельного государства в регионе.

В первую очередь это возможности турецкой армии, турецкого ВПК и успех турецкой разведки и дипломатии. Все убедились, что гроссмейстерские ходы Эрдогана имеют эффект. То, что Эрдогана в Европе называют диктатором, не имеет никакого значения,

– отметил американский политолог азербайджанского происхождения.

Он добавил, что Трамп – президент самой демократической страны мира, но он сейчас игнорирует все нормы международного права. Эрдоган же никогда этого не делал. Он всегда выступал за территориальную целостность и не нарушал нормы международного права.

Турция, как гарант безопасности Европы

По словам американского политолога азербайджанского происхождения, Турция предлагает взять ее в Евросоюз, тогда она сможет стать одним из крупнейших гарантов безопасности в Европе. Помехой могут стать разве экономические проблемы, но на них можно закрыть глаза.

"Турция, Польша, вся Скандинавия, Украина – это и есть гарантии безопасности Европы. ВПК Турции прекрасно развивается. У Европы есть потенциал. У Украины есть потенциал. Надо деньги. Можно разделить ответственность за те или иные направления между странами", – заметил Юнус.