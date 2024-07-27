Такое мнение 24 Каналу высказал публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов. Он добавил, что за один день это не произойдет, но в любом случае цивилизованный мир подталкивает российского диктатора к этому.

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Что зависит от позиции Китая

Визит Кулебы в Пекин это непростая дипломатия. Все новости об обсуждении развития двусторонних отношений говорят о том, что там происходило что-то важное. Вероятно, в Пекине обсуждаются элементы этого торга.

Поэтому визит Кулебы не сильно освещали,

– сказал общественный деятель.

Сейчас мир не хочет разговаривать с Путиным, поэтому говорит с его хозяином, с человеком от которого диктатор полностью зависит. Ведь если Си Цзиньпин перестанет покупать у Путина нефть и продавать ему товары, то за несколько месяцев глава Кремля перестанет существовать как политический деятель.

Смерть Кощея находится в руках Си,

– отметил Мурзагулов.

По мнению мирового сообщества, именно глава КНР должен обеспечить то, чтобы Путин принял условия по миру, а также Си должен проконтролировать, чтобы российский диктатор не нарушал эти договоренности.

Украина выдвигает условия, на которые готова пойти. Ведь торг предусматривает, что в обе стороны идет разговор.

"Я думаю, что в любом случае общий знаменатель найдут. Сейчас судя по активности сторон, видимо, уже есть общее понимание, что войну надо завершать", – добавил общественный деятель.