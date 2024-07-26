Мол, Китай заверил, что поддерживает суверенность Украины, якобы сориентирован на решение войны. Однако у украинцев есть недоверие к Китаю из-за того, что Пекин активно сотрудничает с Россией, в частности, передает ей технологии, станки, комплектующие к боеприпасам. В разговоре с 24 Каналом политолог Владимир Фесенко оценил позицию КНР.

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Почему Китай внезапно дал согласие на визит

В течение последних 12 лет ни одно первое лицо из Украины, в частности, президент, премьер-министр или министр иностранных дел, не было в Китае.

Хотя я знаю, что хотели и Петр Порошенко, но китайцы выдвинули огромный список предварительных требований, и Владимир Зеленский,

– сказал Фесенко.

Он заметил на том, почему Китай так вдруг дал согласие на визит украинской делегации. Вероятно, Пекину не понравилось, как действует Владимир Путин.

В частности, речь идет о визитах главы Кремля в Северную Корею и союз с Ким Чен Ыном, визит во Вьетнам, с которым у Китая есть территориальные споры, а также помпезный визит премьер-министра Индии в Москву.

"Китай сделал обратный жест – пригласили украинского министра иностранных дел. Наши правильно сделали, что играют на разногласиях между Китаем и Россией", – добавил политолог.

Как Украина должна работать с Китаем

Китай имеет свои интересы. На этом также отметил Кулеба. В частности, он сказал, что есть различия мирных планов. Очевидно, что Китай ближе к России, чем к Украине, Пекин с недоверием относится к Вашингтону и воспринимает войну против российского нашествия через призму своей конкуренции со штатами.

Однако в целом Китай хочет быть миротворцем и это можно использовать хотя бы в ограниченных масштабах,

– отметил Фесенко.

Пекин еще с 2014 года и до сих пор не признает аннексию Крыма, а также оккупацию украинских территорий. Однако главное то, что китайцы не признают шагов России.

Также этот визит дает надежду на более активное участие Китая в мирном процессе, чтобы они давили на Россию, чтобы Кремль снял свои ультиматумы. Еще одна важная цель – диалог с Китаем будет способствовать нашей активной работе со странами Глобального Юга.

"Китай сложный партнер. Впрочем, мы должны работать с Пекином так, чтобы КНР не стал нашим врагом, а наоборот, возможно, хотя бы частично, но способствовал движению к справедливому миру", – отметил политолог.