Таку думку 24 Каналу висловив публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов. Він додав, що за один день це не відбудеться, але у будь-якому випадку цивілізований світ підштовхує російського диктатора до цього.

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Що залежить від позиції Китаю

Візит Кулеби у Пекін це непроста дипломатія. Всі новини про обговорення розвитку двосторонніх відносин говорять про те, що там відбувалося щось важливе. Ймовірно, у Пекіні обговорюються елементи цього торгу.

Тому візит Кулеби не сильно висвітлювали,

– мовив громадський діяч.

Зараз світ не хоче розмовляти з Путіним, тому говорить з його хазяїном, з людиною від якої диктатор повністю залежить. Адже якщо Сі Цзіньпін перестане купувати у Путіна нафту й продавати йому товари, то за декілька місяців глава Кремля перестане існувати як політичний діяч.

Смерть Кощія перебуває у руках Сі,

– зауважив Мурзагулов.

На думку світової спільноти, саме глава КНР повинен забезпечити те, щоб Путін прийняв умови щодо миру, а також Сі повинен проконтролювати, аби російський диктатор не порушував ці домовленості.

Україна висуває умови, на які готова піти. Адже торг передбачає, що в обидві сторони йде розмова.

"Я думаю, що у будь-якому випадку спільний знаменник знайдуть. Зараз судячи з активності сторін, мабуть, вже є спільне розуміння, що війну треба завершувати", – додав громадський діяч.