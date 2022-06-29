Так белорусы продолжают свою стратегию, избранную в войне против Украины. Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер, эксминистр культуры Беларуси Павел Латушко.

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Это та роль, которую сегодня играет Лукашенко,

– считает оппозиционер.

По его словам, надо понимать, что на разных этапах самопровозглашенный белорусский глава исполнял разные роли:

первая – нанесение ракетных ударов Украине с территории Беларуси, о чем он сам признался;

вторая – допуск русских военных сил через границу Беларуси;

третья – это предоставление всей военной и гражданской инфраструктуры для российских оккупационных войск.

"Сейчас его роль, которую мы видим за последние два месяца – это максимально показывать активность у границы", – пояснил Латушко.

Здесь говорится и о расположении батальонно-тактических групп, и о мобилизации, и о военных учениях. То есть разнообразная активность, даже разгрузка складов.

Все это для того, чтобы продемонстрировать Украине, что Белоруссия потенциально готова к наземной войне, добавил Латушко.

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