СМИ утверждают, что Абрамович хочет, чтобы значительная часть денег от продажи "Челси" ушла россиянам, которые "пострадали от конфликта".

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Абрамович выдвигает свои условия по переводу средств по продаже клуба "Челси"

Роман Абрамович был вынужден продать "Челси" в 2022 году, зная, что его ждут санкции. Американский миллиардер Тодд Боли заплатил за клуб 2,5 млрд фунтов стерлингов, а после расходов, связанных с соглашением, осталось 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Во время продажи в пресс-службе Абрамовича заявили, что он хочет, чтобы вырученные средства передали в благотворительный фонд для нужд пострадавших "с обеих сторон конфликта". Правительство Британии на такое не соглашается и хочет направить деньги исключительно на гуманитарные нужды Украины.

Однако, по данным журналистов, Абрамович, хоть и находится под санкциями, все равно должен "дать согласие" на выделение средств, что он все еще отказывался сделать.

Великобритания не может гарантировать решение проблемы

Источники в министерстве иностранных дел подтвердили, что это так. Госсекретарь Джеймс Клеверли заявил на прошлой неделе, что не может гарантировать, что деньги удастся перевести украинцам до того, как правительство уйдет на летние каникулы. Министры вернутся только в сентябре.

Мы надеялись, что деньги будут переведены прошлым летом, а затем мы надеялись на развитие событий в январе. Теперь мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до того, как до конца года снова наступят суровые зимние условия, но пока нет никаких гарантий, что это произойдет,

– заявил изданию источник, близкий к фонду.

Что предшествовало