ЗМІ стверджують, що Абрамович хоче, щоб значна частина грошей від продажу "Челсі" пішла росіянам, які "постраждали від конфлікту".

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Абрамович висуває свої умови щодо переказу коштів з продажу клубу "Челсі"

Роман Абрамович був змушений продати "Челсі" у 2022 році, знаючи, що на нього чекають санкції. Американський мільярдер Тодд Болі заплатив за клуб 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, а після витрат, пов'язаних з угодою, залишилося 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Під час продажу у пресслужбі Абрамовича заявили, що він хоче, аби вторговані кошти передали до благодійного фонду для потреб постраждалих "з обох боків конфлікту". Уряд Британії на таке не погоджується і хоче спрямувати гроші виключно на гуманітарні потреби України.

Проте, за даними журналістів, Абрамович, хоч і перебуває під санкціями, все одно повинен "дати згоду" на виділення коштів, що він досі відмовлявся зробити.

Велика Британія не може гарантувати розв'язання проблеми

Джерела в міністерстві закордонних справ підтвердили, що це так. Держсекретар Джеймс Клеверлі заявив минулого тижня, що не може гарантувати, що гроші вдасться переказати українцям до того, як уряд піде на літні канікули. Міністри повернуться аж у вересні.

Ми сподівалися, що гроші буде переведено минулого літа, а потім ми сподівалися на розвиток подій у січні. Тепер ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до того, як до кінця року знову настануть суворі зимові умови, але поки що немає жодних гарантій, що це станеться,

– заявило виданню джерело, близьке до фонду.

Що передувало