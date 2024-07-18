Совсем недавно Роман Червинский вышел из СИЗО под залог в размере 9 миллионов гривен по другому делу.

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Защита Червинского не согласна с обвинением: что известно о деле вокруг взятки

В конце декабря 2023 года Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов. Правоохранители заявили, что он обещал бизнесмену решить вопрос о возвращении арестованной на Одесской таможне партии сигарет, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы

Также полиция обнародовала видео, в котором фигурирует похожий на него человек.

Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию. Они подтверждают, что на видео Червинский, но утверждают, что видео порезанное, монтированное и в нем искаженное содержание.

Позиция стороны защиты

Защита объясняет ситуацию тем, что Червинский якобы случайно там оказался – приходил по своим делам и его попросили что-то объяснить. А запись сделал провокатор, который сперва спровоцировал эти разговоры, а потом отдал видео в СБУ.

Адвокаты настаивают, что сейчас дело подняли из-за политического преследования Червинского.

Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде личного обязательства, а не круглосуточного домашнего ареста. Адвокаты аргументировали это тем, что экс-разведчик должен пройти медосмотр, также он является действующим военным.