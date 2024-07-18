Зовсім нещодавно Роман Червінський вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 мільйонів гривень в іншій справі.

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Захист Червінського не погоджується з обвинуваченням: що відомо про справу довкола хабаря

У кінці грудня 2023 року Роману Червінському повідомили про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів. Правоохоронці заявили, що він обіцяв бізнесмену розв'язати питання щодо повернення арештованої на Одеській митниці партії цигарок, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби

Також поліція оприлюднила відео, в якому фігурує схожий на нього чоловік.

Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію. Вони підтверджують, що на відео Червінський, але стверджують, що відео порізане, монтоване і в ньому викривлений зміст.

Позиція сторони захисту

Захист пояснює ситуацію тим, що Червінський нібито випадково там опинився – приходив по своїх справах і його попросили щось пояснити. А запис зробив провокатор, який спершу спровокував ці розмови, а потім віддав відео в СБУ.

Адвокати наполягають, що зараз справу підняли через політичне переслідування Червінського.

Сторона захисту просила обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання, а не цілодобового домашнього арешту. Адвокати аргументували це тим, що ексрозвідник має пройти медогляд, також він є діючим військовим.