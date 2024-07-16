Про факт оголошення підозри судді повідомили у ДБР та СБУ. Щоправда, у відомствах імені судді не називають. За інформацією ЗМІ, йдеться саме про Володимира Сердинського – суддю Броварського міськрайонного суду Київщини.
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Суддя підробив документи
Слідчі встановили, що для цього суддя у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім'ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.
"На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон", – йдеться у повідомленні ДБР.
Поїхав у круїз на Кариби
За матеріалами справи правоохоронців, фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив в круїз на Карибські острови влітку 2023 року. В СБУ додають, що у Відні тоді жодних конференцій насправді не проводили.
Суддя вирушив у круїз замість робочої поїздки / Фото СБУ
Для подорожі суття підробив документи / Фото СБУ
Що загрожує фігурантам
На підставі отриманих доказів судді та його спільнику – адвокату повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у:
- підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб;
- шахрайстві, вчиненому повторно, або за попередньою змовою групою осіб.
Обом підозрюваним загрожує до 3 років позбавлення волі.
Зловмисникам оголосили про підозру / Фото СБУ