Учора, 16 липня, за ексрозвідника внесли заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Вже сьогодні Червінський вийшов із СІЗО.

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Червінський вийшов на волю

Учора ввечері стало відомо, що за Червінського було внесено заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Уранці 17 липня кореспонденти Суспільного повідомили, що ексрозвідник вийшов на волю.

Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора,

– написали журналісти.

Також Червінський дав коментар з приводу свого звільнення.

"Окремо дякую двом суддям, які винесли рішення, тому що третій був проти цього питання і вдячний їм за те, що я побачу своїх дітей сьогодні це саме головне для мене", – сказав він.

Червінський вийшов із СІЗО: дивіться відео

Нагадаємо, що про звільнення Червінського стало відомо ще 15 липня. Втім, його утримали під вартою до того часу, доки не буде внесена застава.

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