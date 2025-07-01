Военный призвал украинцев помнить, что враг у нас только один. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Романа Грибова.

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Роман Грибов уволился из ВСУ

О своем увольнении Грибов сообщил в соцсети. Он отметил, что с 2018 года служил верно, но "всегда есть но", о котором пообещал рассказать позже.

Военный также призвал украинцев не обращать внимания на информационные атаки оккупантов, чтобы не разжигать вражду в обществе.

Теперь я свободен и открыт для всех 24 на 7. Пока я могу быть полезным для собратьев и всех, кому способен помочь, я это буду делать,

– написал он.

Фраза "русский военный корабль, иди на***й" стала ответом украинских защитников с острова Змеиного. Тогда, в феврале 2022 года, россияне требовали сдаться российскому крейсеру "Москва". Фраза стала символом сопротивления в первые дни полномасштабного вторжения. Ее приписывали Роману Грибову, однако автором оказался другой военный.

После этого начался ракетно-артиллерийский обстрел Змеиного. Из-за численного превосходства врага ночью 24 февраля 2022 года украинские военные, в том числе и Грибов, попали в плен.

К слову, журналист Станислав Асеев объявил о своем увольнении из рядов ВСУ. Решение связано с расформированием батальона, в котором он служил и который понес большие потери.