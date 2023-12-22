Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на несколько источников заявило, что высшая квалификационная комиссия судей получила письмо от Службы внешней разведки, в котором говорится, что у нынешнего председателя ВККС Романа Игнатова есть российское гражданство.

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"Схемы" обнаружили, что Игнатов не имеет российского паспорта

Журналисты-расследования убеждены, что Игнатов никогда не получал гражданство России. Также российская официальная система "Роспаспорта" не учитывает такого гражданина.

ВККСУ – это очень влиятельный орган. Он членов комиссии зависит от карьеры украинских судей по всей стране. Поэтому еще год назад, когда проходил отбор членов комиссии, журналист "Схем" Георгий Шабаев проверял тогда еще кандидата в ВККС Романа Игнатова. И обнаружил, что у Игнатова был только старый советский паспорт,

– сообщили журналисты.

Редакция Схем уточнила, что проверяя данные о возможном гражданстве России, всегда применяет широкий спектр различных инструментов и баз данных для тщательной перекрестной проверки.



Журналисты также сообщили, что н омер якобы российского паспорта главы ВККСУ – это компоновка номера старого советского паспорта Игнатова (первые 6 цифр – 614064) и даты его получения (09.12).



Они также отметили, что третья и четвертая цифра российского паспорта должны соответствовать году выдачи (или соседнего). А серию "40" в России начнут выдавать только в 2040 году.

По совокупности фактов наша редакционная проверка в "Схемах" пришла к выводу – глава Высшей квалифкомиссии судей Украины Роман Игнатов не имеет российского гражданства,

– написали "Схемы".

Реакция самого Игнатова