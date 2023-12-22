Раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на кілька джерел заявило, що вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби зовнішньої розвідки, у якому мовиться, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство.

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"Схеми" виявили, що Ігнатов не має російського паспорта

Журналісти-розслідуваня переконані, що Ігнатов ніколи не отримував громадянство Росії. Також російська офіційна система "Роспаспорт" не обліковує такого громадянина.

ВККСУ – це дуже впливовий орган. Він членів комісії залежить кар’єра українських суддів по всій країні. Тому ще рік тому, коли проходив відбір членів комісії, журналіст "Схем" Георгій Шабаєв перевіряв тоді ще кандидата в ВККС Романа Ігнатова. І виявив, що в Ігнатова був лише старий радянський паспорт,

– повідомили журналісти.

Редакція "Схем" уточнила, що перевіряючи дані про можливе громадянство Росії, завжди застосовує широкий спектр різних інструментів та баз даних для ретельної перехресної перевірки.



Журналісти також повідомили, що номер нібито російського паспорту голови ВККСУ – це компонування номера старого радянського паспорту Ігнатова (перші 6 цифр – 614064) та дати його отримання (09.12).



Вони також зауважили, що третя і четверта цифра російського паспорта мають відповідати року видачі (або сусіднього). А серію "40" в Росії почнуть видавати лише у 2040 році.

За сукупністю фактів, наша редакційна перевірка в "Схемах" дійшла висновку - очільник Вищої кваліфкомісії суддів України Роман Ігнатов не має російського громадянства,

– написали "Схеми".

Реакція самого Ігнатова