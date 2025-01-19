Роман Качур также имеет звание Героя Украины и ряд других государственных наград. Биографию нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного – читайте в материале 24 Канала.

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Какие вехи жизни Романа Качура

Из открытых источников известно, что Роман Качур родился 25 сентября 1984 года в Сумах. В 2005 году он окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии.

С 2014 до 2018 года находился в должности начальника артиллерии 81 отдельной аэромобильной бригады. С марта 2018 года по июль 2022 года был командиром 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".



Полковник Роман Качур, который возглавит Национальную академию сухопутных войск / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Полковник участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины. С началом полномасштабного вторжения в Украину войск России 24 февраля 2022 года отстаивал территориальную целостность на Донецком направлении.

Среди наград у Романа Качура есть звание Героя Украины и ордена "Золотая Звезда", которую военный получил в мае 2022 года. Также полковник является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого во всех степенях (в 2016, и дважды в 2022 годах).

Что известно о назначении полковника в Академию сухопутных войск

Романа Качура возглавил должность начальника Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного после увольнения предыдущего руководителя учебного заведения, генерала Павла Ткачука.

В частности, курсанты жаловались на травлю, унижения и буллинг. Также они сообщали об отсутствии необходимых лекарств в медпункте, низком качестве питания и так называемой “ротной кассе”, когда курсантам приходилось скидываться на покупку принтера, бумаги, моющих средств.

Один из курсантов также говорил, что его отчислили из академии и угрожали отправить на фронт.

В конце концов в Академии сухопутных войск провели аудит, после чего и уволили Павла Ткачука.

13 января Владимир Зеленский рассказал, что готовится назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Свои кандидатуры представили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий.

Всего было 5 кандидатур на должность начальника Национальной академии сухопутных войск:

бригадный генерал Сергей Баранов;

бригадный генерал Михаил Сидоренко;

полковник Евгений Ласийчук;

полковник Александр Бакулин;

полковник Роман Качур.

Проголосовать за кандидатов могли наши военные в приложении Армия+. Само голосование началось 13 января и продолжалось до 17 января включительно.

Уже 19 января Владимир Зеленский сообщил, что по результатам голосования победил полковник Роман Качур.

Я говорил с полковником Качуром – он имеет видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск,

– отметил президент Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что поручил Роману Качуру представить обществу, что изменится в академии, провести полноценный аудит в образовательном учреждении: и того, как он финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии.

Также Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову подписать приказ о назначении Качура на должность руководителя Академии сухопутных войск. Через несколько минут Умеров подписал приказ о назначении.

Умеров также отметил, что, кроме аудита, основными задачами Качура будут также внедрение реформ в военном образовании, а также повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов.

Известно, что Зеленский уже имел личную встречу с Романом Качуром, на которой обсуждались изменения в военном образовании.



Президент встретился с Романом Качуром и Павлом Палисой / Фото с телеграмм-канала Владимира Зеленского

Что говорил Роман Качур о войне и своей военной деятельности

За свою военную деятельность Роман Качур дал не так много интервью журналистам. В одном из них полковник заявил, что еще с детства мечтал заниматься военным делом.

С детства мечтал заниматься настоящей мужской работой. Родом я из Сумщины, поэтому особо выбирать не приходилось – знаменитый Сумской институт ракетных войск и артиллерии! К военной службе готовился еще со школы – как морально, так и умственно и физически. Обучение в институте закончил на "отлично",

– рассказал он.

Качур подчеркнул, что его любимое дело и род занятий совпадает с профессиональной деятельностью. Поэтому никаких трудностей на служебном пути не испытывал.

В интервью полковник отметил, что его самая большая мечта – победа в войне с Россией. Во время другого разговора военный рассказал, что уже после победы он лично будет готовиться к войне.

"Потому, что это наша профессия – быть всегда готовыми к защите Родины", – сказал Качур.

Еще в одном интервью Роман Качур поделился секретом, как работает с личным составом. Он отметил, что, если ты являешься авторитетом для личного состава, заряжаешь его, является примером, если люди понимают, к чему идут и видят этот путь, то результат будет высоким.