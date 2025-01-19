Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в обращении к украинцам от 19 января.
К теме Есть 5 кандидатов: Зеленский рассказал, как будут выбирать нового начальника Академии сухопутных войск
Что сказал Зеленский о назначении Романа Качура
Владимир Зеленский рассказал, что в приложении Армия+ завершился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Решение о назначении принимается вместе с нашими военными.
В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий предложили пять кандидатов.
Среди них были:
- бригадный генерал Сергей Баранов;
- бригадный генерал Михаил Сидоренко;
- полковник Евгений Ласийчук;
- полковник Александр Бакулин;
- полковник Роман Качур.
Больше всего голосов набрал именно полковник Роман Качур. Он хорошо знает фронт, он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой. Я говорил с полковником Качуром – он имеет видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск,
– отметил президент Украины.