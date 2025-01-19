Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України у зверненні до українців від 19 січня.

До теми Є 5 кандидатів: Зеленський розповів, як обиратимуть нового начальника Академії сухопутних військ

Що сказав Зеленський про призначення Романа Качура

Володимир Зеленський розповів, що в застосунку Армія+ завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Рішення про призначення ухвалюється разом з нашими військовими.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий запропонували п'ять кандидатів.

Серед них були:

  • бригадний генерал Сергій Баранов;
  • бригадний генерал Михайло Сидоренко;
  • полковник Євген Ласійчук;
  • полковник Олександр Бакулін;
  • полковник Роман Качур.

Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур. Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ,
– зазначив президент України.