Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України у зверненні до українців від 19 січня.

До теми Є 5 кандидатів: Зеленський розповів, як обиратимуть нового начальника Академії сухопутних військ

Що сказав Зеленський про призначення Романа Качура

Володимир Зеленський розповів, що в застосунку Армія+ завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Рішення про призначення ухвалюється разом з нашими військовими.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий запропонували п'ять кандидатів.

Серед них були:

бригадний генерал Сергій Баранов;

бригадний генерал Михайло Сидоренко;

полковник Євген Ласійчук;

полковник Олександр Бакулін;

полковник Роман Качур.

Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур. Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ,

– зазначив президент України.