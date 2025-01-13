Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента. Про це він розповів у понеділок, 13 січня.

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Хто може бути новим начальником Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного

Президент Зеленський 13 січня повідомив, що готується призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ та командувач Сухопутних військ представили кандидатури.

Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії,

– зазначив Зеленський.

Президент вказав, що вважає кожного з кандидатів гідним призначення, однак пропонує нашим військовим, усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії.

Так, сьогодні в "Армії+" стартує опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії. Лідер зазначив, що опитування в "Армії+" буде тривати до 17 січня включно. Тоді за підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.