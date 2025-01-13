Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента. Об этом он рассказал в понедельник, 13 января.

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Кто может быть новым начальником Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного

Президент Зеленский 13 января сообщил, что готовится назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

По его словам, Главнокомандующий ВСУ и командующий Сухопутными войсками представили кандидатуры.

Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, они известны в армии,

– отметил Зеленский.

Президент указал, что считает каждого из кандидатов достойным назначения, однако предлагает нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армия+", принять участие в избрании нового руководителя академии.

Так, сегодня в "Армии+" стартует опрос об изменениях в академии, которые необходимы, и выбора начальника академии. Лидер отметил, что опрос в приложении "Армии+" будет продолжаться до 17 января включительно. Тогда по итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии.