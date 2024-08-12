Так, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки записал видео на границе с Россией. Вероятно, говорится о выполнении боевого задания в Курской области страны-агрессора.

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Что сказал Костенко в обращении к Стефанчуку

Роман Костенко в юмористическом стиле сообщил, что сейчас выполняет боевую миссию на границе с Россией. В видео народный избранник обратился к Руслану Стефанчуку и якобы извинился за то, что не сообщил ему о своей зарубежной поездке.

Руслан Алексеевич, я сейчас нахожусь перед Российской Федерацией. Извините уже, что без разрешения. Но все-таки пойду туда вместе с нашими Силами обороны. А потом уже напишу письмо о командировке,

– сказал секретарь комитета по нацбезопасности и обороне.

Костенко в шутливой форме сообщил Стефанчуку о "заграничной командировке" в Россию / Видео из фейсбука Романа Костенко

Костенко отметил, что поработает в "заграничной командировке", а потом сразу вернется.

В комментариях под видео Руслан Стефанчук ответил на обращение народного депутата. Спикер украинского парламента пожелал удачи Костенко.

Роман, с Богом. Туда можно и без командировки. Берегите себя. Вернетесь, все оформим,

– написал глава Верховной Рады.

В сети также поддержали поступок Романа Костенко, призвали его быть осторожным, а также поблагодарили за позицию, за защиту нашей страны, за мужество и борьбу.

К слову, ранее секретарю комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 6 марта отменили командировку на Мюнхенскую конференцию по безопасности. По словам Костенко, перед самым поездом ему сказали "извините" и не пустили за границу.