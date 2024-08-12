Так, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки записав відео на кордоні із Росією. Ймовірно, мовиться про виконання бойового завдання у Курській області країни-агресорки.

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Що сказав Костенко у зверненні до Стефанчука

Роман Костенко у гумористичному стилі повідомив, що наразі виконує бойову місію на кордоні з Росією. У відео народний обранець звернувся до Руслана Стефанчука і нібито перепросив за те, що не повідомив його про свою закордонну поїздку.

Руслане Олексійовичу, я зараз перебуваю перед Російською Федерацією. Вибачте вже, що без дозволу. Але все-таки піду туди разом із нашими Силами оборони. А потім вже напишу лист про відрядження,

– сказав секретар комітету з нацбезпеки і оборони.

Костенко у жартівливій формі повідомив Стефанчука про "закордонне відрядження" у Росію / Відео з фейсбуку Романа Костенка

Костенко наголосив, що попрацює у "закордонному відрядженні", а потім одразу повернеться.

У коментарях під відео Руслан Стефанчук відповів на звернення народного депутата. Спікер українського парламенту побажав удачі Костенку.

Романе, з Богом. Туди можна і без відрядження. Бережіть себе. Повернетесь, все оформимо,

– написав очільник Верховної Ради.

У мережі також підтримали вчинок Романа Костенка, закликали його бути обережним, а також подякували за позицію, за захист нашої країни, за мужність і боротьбу.

До слова, раніше секретарю комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 6 березня скасували відрядження на Мюнхенську конференцію з безпеки. За словами Костенка, перед самим потягом йому сказали "вибачте" і не пустили за кордон.