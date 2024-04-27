Загалом окупанти мають своє стратегічне завдання, яке намагаються виконати. Про нього у розмові з 24 Каналом зазначив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко.

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Завдання росіян

Стратегічне завдання росіян – вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Тому вони і сунуть на відповідних ділянках фронту. Вони намгаються прискоритися, бо розуміють – якщо нам зараз надійде допомога, далі це зробити буде набагато важче.

"Я думаю, основне завдання – це все ж таки до 9 травня принести якусь перемогу. В них є Авдіївка, вони будуть нею козиряти, що вони її за два роки з такими жертвами взяли, як вони козиряли Бахмутом, але з ним у росіян була інша проблема", – зауважив Костенко.

Як би росіяни не намагалися переграти все зараз, Бахмут умовно закріпився за вагнерівцями, яких вони дискредитували. По факту російська армія самотужки перемогу не здобула. Тому їм вкрай треба Авдіївка зараз ще й політично.

"І зараз вони також хочуть Часів Яр, щоб відкрити собі шлях на Костянтинівку, Краматорськ і на Слов'янськ. Це вже більші міста, і ми розуміємо, що їм потрібні будуть більші ресурси. Дійсно, вони розуміють, що в них поки є шанс, поки там не пройшла в повній мірі мобілізація, поки не пройшло в повній мірі доходження техніки – вони будуть намагатися максимум взяти територію", – додав Костенко.

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