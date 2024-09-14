Среди тех, кто защищает Украину с оружием в руках, есть большое количество футбольных ультрас. Они стали одними из первых на защиту родной страны от оккупантов.

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Невосполнимая потеря в семье "львов"

К сожалению, еще один представитель фанатского движения вернулся с передовой на щите. Печальную весть о невосполнимой утрате сообщила пресс-служба львовских Карпат.

При выполнении боевого задания погиб преданный болельщик "львов" Роман Луцик. Павший воин служил в 5 батальоне специального назначения "Любарт" бригады НГУ "АЗОВ".

Детали чина похорон сообщим позже. Вечная слава Герою!

– говорится в сообщении.

Отметим, что это уже, к сожалению, далеко не первая потеря в футбольной семье Карпат. Недавно, в частности, во время курской операции погиб воспитанник "львов" Игорь Северенчук.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память...