Серед тих, хто захищає Україну зі зброєю в руках, є велика кількість футбольних ультрас. Вони стали одними з перших на захист рідної країни від окупантів.

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Непоправна втрата в родині "левів"

На жаль, ще один представник фанатського руху повернувся з передової на щиті. Сумну звістку про непоправну втрату повідомила пресслужба львівських Карпат.

При виконанні бойового завдання загинув відданий уболівальник "левів" Роман Луцик. Полеглий воїн служив у 5 батальйоні спеціального призначення "Любарт" бригади НГУ "АЗОВ".

Деталі чину похорону повідомимо згодом. Вічна слава Герою!

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це вже, на жаль, далеко не перша втрата в футбольній родині Карпат. Нещодавно, зокрема, під час Курської операції загинув вихованець "левів" Ігор Северенчук.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять...