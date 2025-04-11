Насиров на фоне мобилизационного скандала прибыл на судебное заседание по делу о взятке, – СМИ

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на фоне мобилизационного скандала прибыл в суд в Киеве в пятницу, 11 апреля. Он подозревается во взяточничестве.

Накануне суд продлил Насирову обязательства на 2 месяца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Дело Насирова находится на этапе судебных дебатов

Судебное заседание о злоупотреблении властью и служебным положением Насировым происходит на фоне резонанса вокруг мобилизации Насирова.

Дело находится на этапе судебных дебатов.

Фигурант накануне суда 9 апреля добровольно решил пойти в армию. Планировал служить в 101 ОБрО ГШ в должности сапера. Однако, 10 апреля командир бригады отменил приказ о мобилизации Насирова, признав свою ошибку.

Напомним, что экс-глава ГФС подозревается во взятии более 722 миллионов гривен взятки. За них он обещал обеспечить возмещение НДС в более 3,2 миллиарда гривен подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам. Вероятно, речь идет об олигархе Олеге Бахматюке и его UkrLandFarming.

Роман Насиров также фигурирует в так называемой "газовой схеме Онищенко" – деле о хищении государственных средств при добыче и продаже природного газа.

Сам экс-глава ГФС и его защита обвинения отрицают.