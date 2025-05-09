Экс-главу ГФС Насирова выпустили из СИЗО: за него внесли 40 миллионов залога

В суде продолжается рассмотрение дела экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. В пятницу, 9 мая, за него внесли залог.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Олега Новикова.

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Насиров вышел из-под стражи

За бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог в полном размере – 40 миллионов гривен.

На днях на него наденут электронный браслет,

– указал Новиков.

Справка! Романа Насирова обвиняют в получении "крупнейшей взятки в истории Украины" в сумме 722 миллионов гривен. По данным следствия, экс-глава ГФС способствовал уклонению от уплаты налогов газоснабжающим компаниям, связанным с бизнесменом Онищенко. Убытки составляют два миллиарда гривен.

Перед финальным судебным заседанием Роман Насиров мобилизовался в ВСУ сапером, однако через три дня приказ отменили – мол, приказ командира выдали с нарушением законодательства и он "является таким, что фактически не состоялся". Прокуроры считают инцидент попыткой избежать ответственности.