Экс-главу ГФС Насирова выпустили из СИЗО: за него внесли 40 миллионов залога
- За Романа Насирова внесли залог и он вышел из-под стражи; в ближайшие дни на него наденут электронный браслет.
- Перед финальным судебным заседанием Насиров мобилизовался в ВСУ сапером, однако приказ отменили.
В суде продолжается рассмотрение дела экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. В пятницу, 9 мая, за него внесли залог.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Олега Новикова.
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Насиров вышел из-под стражи
За бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог в полном размере – 40 миллионов гривен.
На днях на него наденут электронный браслет,
– указал Новиков.
Справка! Романа Насирова обвиняют в получении "крупнейшей взятки в истории Украины" в сумме 722 миллионов гривен. По данным следствия, экс-глава ГФС способствовал уклонению от уплаты налогов газоснабжающим компаниям, связанным с бизнесменом Онищенко. Убытки составляют два миллиарда гривен.
Перед финальным судебным заседанием Роман Насиров мобилизовался в ВСУ сапером, однако через три дня приказ отменили – мол, приказ командира выдали с нарушением законодательства и он "является таким, что фактически не состоялся". Прокуроры считают инцидент попыткой избежать ответственности.