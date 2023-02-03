Насирова и его сообщника подозревают в получении колоссальной взятки. Речь идет о 5,5 миллионах долларов и более 21 миллионах евро. В общей сложности – 722 миллиона гривен. По данным следствия, Насиров получил деньги в течение 2015 – 2016 годов.

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Такой щедрый "подарок" ему сделали за возмещение НДС компаниям "агробарона" Олега Бахматюка.

По данным следствия, "плату за услуги" тогдашний глава ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной фирмы, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику, через другие иностранные "компании-прокладки",

– говорится в сообщении.

Кроме того, материалы расследования по Бахматюку выделили в отдельное производство. В настоящее время "агробарон" скрывается за пределами Украины.

Тем временем Насиров – в СИЗО. Досудебное расследование по его делу было завершено. Все материалы сейчас открыли для стороны защиты.

Любопытно! Кроме того, Насирова подозревают в сотрудничестве с одиозным Александром Онищенко. Речь идет о коррупционных схемах при добыче полезных ископаемых.