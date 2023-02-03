Насірова та його спільника підозрюють в отриманні мегахабаря. Мовиться про 5,5 мільйона доларів та понад 21 мільйонів євро. Загалом – 722 мільйони гривень. За даними слідства, Насіров отримав гроші упродовж 2015 – 2016 років.

Зверніть увагу "Відмінне місце": як мережа реагує на "заначку" в дивані ексзаступника міністра оборони

Такий щедрий "подарунок" отримали за відшкодування ПДВ компаніям "агробарона" Олега Бахматюка.

За даними слідства, "плату за послуги" тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної фірми, а також компаній, підконтрольних його близькій особі, а також раднику, через інші іноземні "компанії-прокладки",

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, матеріали розслідування щодо Бахматюка виділили в окреме провадження. Наразі "агробарон" переховується за межами України.

Тим часом Насіров – у СІЗО. Досудове розслідування щодо його справи завершили. Усі матеріали наразі відкрили для сторони захисту.

Цікаво! Окрім того, Насірова підозрюють у співпраці з одіозним Олександром Онищенком. Мовиться про корупційні схеми під час видобування корисних копалин.