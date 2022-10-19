17 жовтня за процесуального керівництва прокурорів САП Насірову і повідомили про підозру. Тим часом його радника звинувачують у пособництві.

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Також про підозру в наданні посадовцю хабаря повідомили й власнику одного з агрохолдингів та кінцевому вигодоодержувачу низки юридичних осіб, в інтересах яких така вигода надавалася.

Зверніть увагу! Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, але головою ДФС із 5 травня 2015 до 3 березня 2017 року був Роман Насіров. Працівники НАБУ затримали Насірова 2 березня 2017 року, після того його відсторонили від посади.

Як саме діяла злочинна схема

Слідчі встановили, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 мільйони гривень хабаря. За таку плату він мав забезпечити відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.

Надання грошей в іноземній валюті відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання посадовцем – із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо:

головою ДФС України,

його радником,

іншими особами, пов'язаними з ним родинними відносинами.

Яке покарання світить Насірову

Дії колишнього очільника ДФС України кваліфікували за статтею про отримання хабаря службовою особою. Такі дії караються:

позбавленням волі на строк від 8 до 12 років,

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років,

з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів. У НАБУ додали, що збір доказової бази потребував значної комунікації з компетентними органами інших держав. Робота у цій справі почалася ще 2017 року і здійснюється дотепер.

Додамо, що Насірова також підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. А також його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми. У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

Що було раніше – Чому Роман Насіров звинуватив прокурорів НАБУ у некомпетентності: дивіться відео