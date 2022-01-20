Насіров у суді продовжує виправдовуватись, не дивлячись на те, що минулого засідання прокурор спростував одну із ключових позицій захисту. Тепер під час виступу він оконфузився, перераховуючи області.
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Ці рішення, як ми бачили, приймались, і в Дніпропетровській, і в Харківській областях. Чого вони не приймалися, наприклад, в Ужгородській області. Тому що в Ужгородській області нема родовищ Укргазвидобування і там вони заключали договори спільної діяльності з іншими компаніями,
– сказав ексглава ДФС.
Конфузи політиків
- Раніше схожий конфуз траплявся із командою президента. Зокрема, під час одного з його візитів неправильно вказали назву регіону, назвавши Луцьку область замість Волинської. Такий конфуз можна було помітити у відео про робочі поїздки Володимира Зеленського.
- Олександр Дануца – нардеп від "Слуги народу" – осоромився, відповідаючи на запитання про загрозу нової російської агресії. Також політик не зміг розповісти, як захищатися Україні.
- З оновленим телеканалом "Рада" також був конфуз. Транслюючи засідання уряду, на фоні слів прем'єра Дениса Шмигаля лунав жіночий голос, який озвучував дитячу лічилку.