Насіров у суді продовжує виправдовуватись, не дивлячись на те, що минулого засідання прокурор спростував одну із ключових позицій захисту. Тепер під час виступу він оконфузився, перераховуючи області.

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Ці рішення, як ми бачили, приймались, і в Дніпропетровській, і в Харківській областях. Чого вони не приймалися, наприклад, в Ужгородській області. Тому що в Ужгородській області нема родовищ Укргазвидобування і там вони заключали договори спільної діяльності з іншими компаніями,

– сказав ексглава ДФС.

Зверніть увагу! У Вищому антикорупційному суді триває розгляд справи щодо ексглави ДФС Романа Насірова. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем та підробці документів, що могло призвести до 2 млрд грн збитків.

Конфузи політиків