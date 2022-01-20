Насиров в суде продолжает оправдываться, несмотря на то, что на прошлом заседании прокурор опроверг одну из ключевых позиций защиты. Теперь во время выступления он оконфузился, перечисляя области.

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Эти решения, как мы видели, принимались, и в Днепропетровской, и в Харьковской областях. Почему они не принимались, например, в Ужгородской области. Потому что в Ужгородской области нет месторождений Укргаздобычи, и там они заключали договоры совместной деятельности с другими компаниями,

– сказал экс-глава ГФС.

Обратите внимание! В Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение дела в отношении экс-главы ГФС Романа Насирова. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и подделке документов, что могло привести к 2 млрд грн убытков.

Конфузы политиков