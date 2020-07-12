В Офисе Президента, похоже, снова не подружились с географией. На этот раз здесь неправильно указали название региона, указав Луцкую область вместо Волынской. Такой конфуз можно было заметить в видео о недавних рабочих поездках президента Владимира Зеленского. Но ошибку уже исправили.

Офис Зеленского назвал Волынскую область Луцкой: детали

Накануне офис украинского президента в соцсетях опубликовал ролик о рабочих поездках Зеленского, которые он осуществлял на прошлой неделе (6 – 11 июля). Украинский лидер посетил Луганщину, Буковину и Волынь. Об этом сообщает 24 канал.

Советуем ознакомиться Беременная Мендель и Симпсоны-провидцы: топ самых громких фейков года

Именно Волынскую область представители канцелярии Зеленского в видео назвали Луцкой. В частности, так они подписали титры, где говорилось о визите главы государства на предприятие "Модерн Экспо" в Луцке.

Луцкая область. Встреча с представителями бизнеса,

– такой была подпись к этому фрагменту ролика.

Правда, через некоторое время ОПУ удалил старый вариант видео из всех соцсетей и перезалил новый, в котором уже правильно написали "Волынская область".

ОПУ сначала назвал Волынскую область Луцкой, но потом все исправил / Скриншоты видео

О чем говорится в вышеупомянутом видео от ОПУ

В ролике рассказывают, как президент летал проверять борьбу с пожарами на Луганщине и коронавирусом в Черновицкой области.

Кроме того, Зеленский открыл объекты строительства на Волыни и фотографировался с 200-гривневой купюрой на фоне Луцкого замка.

Как на востоке борются с огнем и какую помощь получат пострадавшие? Насколько быстро Буковина восстанавливается после паводка? Сколько детских садов и школ и какой километраж дорог построят в Черновицкой и Волынской областях до конца года благодаря "Большой стройке"?

– так описывают видео в Офисе Президента.

Интересно Зеленский подарил вышиванку "президенту Канады": такой должности в стране нет

Смотрите отредактированный вариант видео о поездке Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь

Предыдущие географические конфузы Зеленского и его команды

Впервые громко пресс-служба Зеленского оконфузилась в июле 2019 года. Тогда, рассказывая о грядущей поездке президента Украины в Канаду, они сообщили, что "глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады – Торонто". Заметим, что канадской столицей является Оттава. Поэтому позже пресс-служба исправила ошибку и указала, что "Торонто является крупнейшим городом Канады и столицей провинции Онтарио".

Пресс-служба Зеленского ошиблась со столицей Канады / Скриншот "Громадського"

Интересно, что это сразу решила использовать Ирина Геращенко, представитель оппозиционной к Зеленскому "Европейской солидарности". Но также оконфузилась – политик назвала столицей Нидерландов Гаагу. Хотя на самом деле главным городом страны является Амстердам, а в Гааге размещаются важные административные учреждения.



Геращенко не знает столицы Нидерландов / Скришот "Громадського"

Еще один курьезный случай произошел в октябре 2019 года. Тогда в пресс-службе Зеленского написали, что президент уехал в Латвию. И все бы ничего, но на самом деле он совершал визит в Литву.

Впоследствии ошибку исправили и заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко попросил прощения. Также он написал, что специалист по работе в соцсетях получил выговор и географический атлас в подарок.



Латвия или Литва: ошибка ОПУ относительно визита Зеленского / Скриншот Юрия Гудыменко

Кроме того, в январе 2020 года уже сам Зеленский обратился к жителям "Канадии", вместо Канады. Писал он свое сообщение на английском языке, поэтому пользователи в сети начали шутить, что это некий "криворожский акцент".

Вскоре пресс-служба президента удалила это сообщение и опубликовала новое – без ошибки.

Спасибо Джастину Трюдо за предложение поддержать Украину в расследовании катастрофы самолета в Иране. Для обеих наших стран – это общая боль. Наши мысли – с семьями граждан Канады, погибших в этой катастрофе,

– написал президент в отредактированном посте.



Зеленский назвал Канаду "Канадией" / Скриншот 5 канала