В Офісі Президента, схоже, знову не потоваришували з географією. Цього разу тут неправильно вказали назву регіону, вказавши Луцьку область замість Волинської. Такий конфуз можна було помітити у відео про нещодавні робочі поїздки президента Володимира Зеленського. Але помилку вже виправили.

Офіс Зеленського назвав Волинську область Луцькою: деталі

Напередодні Офіс українського президента в соцмережах опублікував ролик про робочі поїздки Зеленського, які він здійснював упродовж минулого тижня (6 – 11 липня). Український лідер відвідав Луганщину, Буковину та Волинь. Про це повідомляє 24 канал.

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Саме Волинську область представники канцелярії Зеленського у відео назвали Луцькою. Зокрема, так вони підписали титри, де мовилося про візит очільника держави на підприємство "Модерн Експо" у Луцьку.

Луцька область. Зустріч із представниками бізнесу,

– таким був підпис до цього фрагменту ролика.

Щоправда, через деякий час ОПУ видалив старий варіант відео з усіх соцмереж і перезалив новий, в якому вже правильно написали "Волинська область".

ОПУ спершу назвав Волинську область Луцькою, але потім усе виправив / Cкриншоти відео

Про що мовиться у вищезазанченому відео від ОПУ

У ролику розповідають, як президент літав перевіряти боротьбу із пожежами на Луганщині і коронавірусом у Чернівецькій області.

Крім того, Зеленський відкрив об'єкти будівництва на Волині і фотографувався із 200-гривневою купюрою на тлі Луцького замку.

Як на сході борються з вогнем та яку допомогу отримають потерпілі? Наскільки швидко Буковина відновлюється після паводка? Скільки дитячих садків і шкіл та який кілометраж доріг спорудять у Чернівецькій і Волинській областях до кінця року завдяки "Великому будівництву"?

– так описують відео в Офісі Президента.

Цікаво Зеленський подарував вишиванку "президенту Канади": такої посади у країні немаєа

Дивіться відредагований варіант відео про поїздки Зеленського на Луганщину, Буковину та Волинь

Попередні географічні конфузи Зеленського та його команди

Вперше гучно пресслужба Зеленського осоромилася в липні 2019 року. Тоді, розповідаючи про прийдешню поїздку президента України до Канади", вони повідомили, що "глава держави візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройде в столиці Канади – Торонто". Зауважимо, що канадською столицею є Оттава. Тому пізніше прес-служба виправила помилку і вказала, що "Торонто є найбільшим містом Канади та столицею провінції Онтаріо".



Прес-служба Зеленського помилилася зі столицею Канади / Скриншот "Громадського"

Цікаво, що це одразу вирішила використати Ірина Геращенко, представниця опозиційної до Зеленського "Європейської солідарності". Але також сконфузилася – політикиня назвала столицею Нідерландів Гаагу. Хоча насправді головним містом країни є Амстердам, а в Гаазі розміщуються важливі адміністративні установи.



Геращенко не знає столиці Нідерландів / Скришот "Громадського"

Ще один курйозний випадок трапився в жовтні 2019 року. Тоді у пресслужбі Зеленського написали, що президент поїхав до Латвії. І все б нічого, але насправді він здійснював візит до Литви.

Згодом помилку виправили та заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко попросив вибачення. Також він написав, що написав, що спеціаліст з роботи у соцмережах отримав стягнення та географічний атлас у подарунок.



Латвій чи Литва: помилка ОПУ щодо візиту Зеленського / Скриншот Юрія Гудименка

Крім того, у січні 2020 року вже сам Зеленський звернувся до жителів "Канадії", замість Канади. Писав він свій допис англійською мовою, тому користувачі у мережі почали жартувати, що це такий собі "криворізький акцент".

Невдовзі пресслужба президента видалила це допис і опублікувала новий – без помилки.

Дякую Джастіну Трюдо за пропозицію підтримати Україну в розслідуванні катастрофи літака в Ірані. Для обох наших країн – це спільний біль. Наші думки – з сім'ями громадян Канади, які загинули в цій катастрофі,

– написав президент у відредагованому пості.



Зеленський назвав Канаду "Канадією" / Cкриншот 5 каналу