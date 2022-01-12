Инцидент произошел во время заседания правительства 12 января. Пока не известно, как голос появился в эфире телеканала.

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На телеканале "Рада" на фоне премьера звучала детская считалка

Пока Денис Шмыгаль официальным тоном озвучивал цифры, на фоне женский голос произнес: "Вытащили и засунули заново, давайте попробуем". Впоследствии голос сосчитал до шестнадцати.

Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять,

– озвучил впоследствии известную считалку для малышей.

Потом женский голос сказал, что вероятно "идет большая задержка". На этом фоне было слышно, как Денис Шмыгаль продолжает вести заседание.

Конфуз со звуком случился во время заседания правительства: смотрите видео

Коротко о последних казусах телеканала "Рада"

Телеканал "Рада" обновил формат и после обновления начал вещать 15 декабря. Сразу же попал в скандал относительно ведущих, которые ранее работали на пророссийских каналах "112 Украина", ZIK и других.

Впоследствии в сети вышел скандальный ролик, который якобы анонсировал обновление канала. Однако в "Раде" заявили, что не имеют отношения к видео, которое распространяют в сети.

11 января канал, обсуждая смерть президента Европейского парламента Давида Сассоли, подал комментарий спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Однако под его фотографией в этот момент был титр: "Внезапно умер".

Как будет работать обновленный канал "РАДА" – смотрите видео