Оконфузился канал во вторник, 11 января примерно в 13:00. В большинстве своем люди восприняли курьез с юмором.

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Причем здесь смерть

В эфире обсуждали новость о смерти президента Европейского парламента Давида Сассоли. Руслан Стефанчук комментировал трагическое событие, а под его фотографией в этот момент был титр: "Внезапно умер".

Речь, конечно, о Сассоли. Однако такой курьез насмешил зрителей.

Стефанчук

"Рада" насмешила зрителей / Скриншот эфира

Реакция Стефанчука

Глава Верховной Рады не возмутился, а лишь поддержал волну юмора. Он опубликовал на своей странице в фейсбуке ссылку на песню "Не спеши ты нас хоронить" группы Chaif.

Стефанчук

Реакция Руслана Стефанчука на курьез в эфире / Скриншот сообщения

Что известно о канале "Рада"

  • Телеканал вышел в эфир в обновленном формате. Новая и студия.
  • Обновленное вещание стартовало в режиме телемарафона, однако там планируют запускать и ток-шоу.
  • В СМИ сообщали, что перезапуском канала занимается Алексей Семенов. Как известно, он запускал каналы пророссийского политика Виктора Медведчука и "Прямой".
  • Канал уже не первый раз сконфузился.