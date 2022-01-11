Осоромився канал у вівторок, 11 січня приблизно о 13:00. Здебільшого люди сприйняли курйоз з гумором.

До теми Канал "Рада" відхрестився від ролика із політтехнологом Петровим в парламенті

До чого тут смерть

В ефірі обговорювали новину про смерть президента Європейського парламенту Давида Сассолі. Руслан Стефанчук коментував трагічну подію, а під його фотографією в цей момент був титр: "Раптово помер".

Мовилось, звісно, про Сассолі. Однак такий курйоз неабияк насмішив глядачів.



"Рада" насмішила глядачів / Скриншот з ефіру

Реакція Стефанчука

Голова Верховної Ради не обурився, а лише підтримав хвилю гумору. Він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці посилання на пісню "Не спеши ты нас хоронить" гурту Chaif.



Реакція Руслана Стефанчука на курйоз в ефірі / Скриншот допису

Що відомо про канал "Рада"