Сасоллі мав 65 років. Про його смерть повідомив речник політика Роберто Куїлло.
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Помер Давид Сассолі – спікер Європарламенту
Речник спікера Європейського парламенту Роберто Куїлло повідомив сумну звістку:
- Вночі 11 січня у лікарні Авіано помер Давид Сассолі.
- Наприкінці грудня його госпіталізували з важкими ускладненнями через порушення функції імунної системи.
Про дату і місце похорону повідомлять трохи згодом.
Давид Сассолі: коротка біографія
- Давид Марія Сассолі народився 30 травня 1956 року в Італії. Це відомий журналіст та політик.
- З 2009 року був депутатом Європейського парламенту, з 2014 – віцепрезидентом, а з липня 2019 став його главою.
До слова, Сассолі перебував під санкціями Росії через свою позицію: дивіться відео