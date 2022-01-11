Сасоллі мав 65 років. Про його смерть повідомив речник політика Роберто Куїлло.

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Помер Давид Сассолі – спікер Європарламенту

Речник спікера Європейського парламенту Роберто Куїлло повідомив сумну звістку:

Вночі 11 січня у лікарні Авіано помер Давид Сассолі.

Наприкінці грудня його госпіталізували з важкими ускладненнями через порушення функції імунної системи.

Про дату і місце похорону повідомлять трохи згодом.

Давид Сассолі: коротка біографія

Давид Марія Сассолі народився 30 травня 1956 року в Італії. Це відомий журналіст та політик.

З 2009 року був депутатом Європейського парламенту, з 2014 – віцепрезидентом, а з липня 2019 став його главою.

До слова, Сассолі перебував під санкціями Росії через свою позицію: дивіться відео