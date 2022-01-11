Сасолли было 65 лет. О его смерти сообщил спикер политика Роберто Куилло.

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Умер Давид Сассоли – спикер Европарламента

Пресс-секретарь главы Европейского парламента Роберто Куилло сообщил печальное известие:

Ночью 11 января в больнице Авиано скончался Давид Сассоли.

В конце декабря его госпитализировали с тяжелыми осложнениями из-за нарушений функции иммунной системы.

О дате и месте похорон сообщат чуть позже.

Давид Сассоли: краткая биография

Давид Мария Сасоли родился 30 мая 1956 года в Италии. Это известный журналист и политик.

С 2009 года был депутатом Европейского парламента, с 2014 – вице-президентом, а с июля 2019 стал его главой.