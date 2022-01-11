Сасолли было 65 лет. О его смерти сообщил спикер политика Роберто Куилло.
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Умер Давид Сассоли – спикер Европарламента
Пресс-секретарь главы Европейского парламента Роберто Куилло сообщил печальное известие:
- Ночью 11 января в больнице Авиано скончался Давид Сассоли.
- В конце декабря его госпитализировали с тяжелыми осложнениями из-за нарушений функции иммунной системы.
О дате и месте похорон сообщат чуть позже.
Давид Сассоли: краткая биография
- Давид Мария Сасоли родился 30 мая 1956 года в Италии. Это известный журналист и политик.
- С 2009 года был депутатом Европейского парламента, с 2014 – вице-президентом, а с июля 2019 стал его главой.
К слову, Сассоли находился под санкциями России из-за своей позиции: смотрите видео