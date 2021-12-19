Інцидент трапився 18 грудня. Зокрема пряму трансляцію журналістка вела саме біля екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських новомучеників УГКЦ у Києві.

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Журналістка не могла вимовити слово під час прямого ефіру

Кореспондентка оновленого телеканалу "Рада" під час прямого ефіру розповідала, що вона перебуває біля храму, де напередодні Святого Миколая вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Зокрема вона двічі сказала, що перебуває біля храму "аристратига Михаїла". Натомість біля неї жінка двічі намагалась виправити журналістку та сказала: "Архистратига, а не аристратига".

Журналістка у прямому ефірі не могла вимовити слово: дивіться відео

Жінка, яка виправляла кореспондетку також потрапила у кадр. Сама журналістка двічі їй сказала: "Перепрошую вас". Після помилки люди у мережі почали активно обговорювати інцидент, захищати журналістку та жартувати з ситуації. Деякі навіть намагались змагатись щодо того, хто зможе вимовити це слово відразу правильно.

На сторінці у фейсбуці "Марія Мадзігон за Україну" мовиться, що слово нібито виправляла голова громадської організації "Об'єднання родин Небесної Сотні" Тамара Швець.

Окрім того, 19 грудня журналістка Мар'яна Каланжов написала у фейсбуці: "Я готова робити добрі справи для каналу Рада, консультувати їх щодо прямих ефірів і готувати їхніх журналістів (писати їм тексти з наголосами і перевіряти їхню готовність до виходу в прямий ефір), бо, здається, що при переформаті мовника забули критерії відбору кандидатів на вакансії".

Вона також додала: "Сама, звісно, грішу грамотною вимовою в побуті, але, працюючи журналісткою, завжди готувалася..." Пояснила також, що варто вчитися на помилках інших.

Коротко про оновлений телеканал "Рада"

Телеканал "Рада" у оновленому форматі вийшов у ефір 15 грудня. Зокрема відомо, що на ньому працюють скандальний політтехнолог Володимир Петров та ексведучі каналів "112 Україна" та ZIK.

Володимир Петров фігурує у справі можливого домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки Наталії Бурейко. Детальніше про скандал читайте тут.

ЗМІ писали, що перезапуском каналу займається Олексій Семенов, який запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та "Прямий".

Окрім того, у мережі з'явилось відео, що нібито було "промороликом" з новими ведучими. У ньому згадують опозицію. Проте сам канал відхрестився від кадрів та заявив, що не має до них стосунку.

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