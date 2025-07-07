Отмечается, что тот застрелился значительно раньше, чем об этом стало известно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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В России всего через несколько часов после отставки стало известно о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Возле его тела обнаружили наградной пистолет.
Отмечается, что тот застрелился значительно раньше, чем об этом стало известно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Всего через несколько часов после отставки: нашли мертвым экс-министра транспорта России Старовойта