Главная задача: полковник запаса объяснил стратегию действий ВСУ на фронте

Украина последовательно наносит удары по России с разных сторон – по нефтеперерабатывающей отрасли – в тылу и по живой силе – на линии боестолкновения. В то же время планы Кремля захватить весь Донбасс "за 2 –3 месяца" выглядят нереалистичными.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил, как украинские силы смогут преодолеть противника. Также он предположил, сколько россиянам реально понадобилось бы времени, чтобы реализовать свои планы.

Как Силы обороны выполняют свою стратегическую задачу?

Свитан отметил, что за 2 – 3 месяца враг сможет оккупировать Донбасс при одном условии – если будет поставлена задача технически сдать его.

Например, если распространятся панические сообщения, что россияне с Курского направления через Сумы движутся на Киев. Тогда главнокомандующий может снять боевые бригады с Восточного фронта, из-под Покровска, и перебросить на Курское направление. А враг в это время сможет захватить Покровск и Мирноград,

– предположил военный эксперт.

Если такой сдачи Славянско-Краматорской агломерации не будет, россиянам потребуется 3 – 4 года, чтобы захватить ее.

Поэтому мы удержим Донбасс до развала России. И за эти 3 – 4 года ключевая стратегическая задача украинской армии – перемалывание войска противника в режиме активной обороны. А если и осуществлять контратаки, то тактического уровня и только от обороны, чтобы улучшить свои оборонительные позиции. Эти вопросы сейчас решаются по линии фронта,

– пояснил полковник запаса.

В то же время освобождение территорий – это, по его словам, следствие выполнения первой задачи – уничтожение армии противника. Также стратегическая задача Сил обороны Украины – это ликвидация экономики России вглубь ее территории.

На сегодня имеем дрон AN-196 "Лютый", который преодолевает 2 тысячи километров. Он изготовлен на госпредприятии "Антонов" и им удачно работают Силы беспилотных систем.

Стоит знать. Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн считает, что благодаря созданию Украиной все большего количества дальнобойного вооружения, она имеет возможность эффективнее атаковать объекты нефтяной отрасли. Поэтому российская энергетическая инфраструктура испытывает болезненные удары, но пока Украина не имеет возможности полностью ее уничтожить. Однако то же самое касается и России. По его словам, часть российской инфраструктурной сети находится "вне зоны досягаемости украинского оружия". В то же время в западной части России это уже становится серьезной проблемой.

"Уничтожение вражеских тылов приведет к развалу России. Нет другого способа бороться с ресурсной страной, как уничтожать ее ресурсы. А у россиян это – углеводороды, которые очень хорошо горят. Именно этим занимаются Силы обороны", – подчеркнул Роман Свитан.

Военный эксперт добавил, что очень хорошо, что сегодня это понимает украинское командование и выполняет основную стратегическую задачу. Это правильный и грамотный подход.

Что о дальнобойных атаках по России говорит "Мадьяр"?

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" уверен, что атаки в глубину территории России будут усиливаться. Он объяснил, что "1500 – 2000 километров вглубь российской территории больше не является мирным тылом".

"Мадьяр" отметил, что российские НПЗ являются инструментом для заработка денег, которые затем используются для войны. Поэтому эти объекты являются законной военной целью и подлежат ликвидации.

Также он подчеркнул, что войска беспилотных систем составляют лишь 2% украинских Вооруженных Сил, при этом на них приходится треть всех уничтоженных целей. Относительно их уровня потерь, то он составляет менее 1% в год.

Бровди также уверен, что планы Путина захватить весь Донбасс в течение нескольких месяцев являются нереалистичными и абсурдными.