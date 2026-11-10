"Карман Путина" под ударом: Свитан объяснил, почему остановка нефтедобычи грозит России

Украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре продолжаются, а после очередной атаки на один из крупнейших НПЗ России встал вопрос о дальнейших последствиях для всей отрасли. В то же время на фронте российские войска активизировали наступательные действия, используя погодные условия, а в Херсонской области возникли новые риски из-за перегруппировки оккупантов.

Adv

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему удары по российским НПЗ могут в конечном итоге заставить Кремль остановить добычу нефти. Он также оценил ситуацию на левобережье Херсонской области, спрогнозировал возможное истощение российских резервов и прокомментировал новые инициативы американского Конгресса и заявления Дональда Трампа об украинских границах.

популярные видео

Удар по Киришам и угроза для российской нефтедобычи

В Ленинградской области вновь был атакован Киришский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России. Накануне вы говорили, что после его восстановления по предприятию могут нанести новый удар. Почему этот НПЗ настолько важен?

Реклама

Существует определенная логика в последовательности ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Мы уже видели, что после повреждений россияне восстановили работу предприятия "Киришнефтеоргсинтез (КИНЕФ)", известного как КИНЕФ, а также заводов в Сызрани и Омске. Поэтому повторное поражение Киришского НПЗ было вполне ожидаемым.

Омск расположен примерно в трех тысячах километров, поэтому это значительно более сложное направление. Сызрань гораздо ближе, она входит в Самарскую группу нефтеперерабатывающих предприятий вместе с Куйбышевским и Новокуйбышевским заводами.

Эти предприятия связаны общей нефтяной инфраструктурой. В частности, Самарская линейная производственно-диспетчерская станция обеспечивает поступление сырья на соответствующие НПЗ.

По моим данным, Сызранский завод уже возобновил работу. Оттуда начали поступать бензин, дизельное топливо и, что особенно важно, авиационный керосин в направлении Энгельса.

Но Кириши имеют еще большее значение. Это большой завод, который обеспечивает не только внутренние потребности России, но и экспорт нефтепродуктов через балтийские порты.

Реклама

КИНЕФ – это "карман" Путина. Он входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. К тому же его продукцию отгружают, в частности, через Приморск– подчеркнул Свитан.

Поэтому нужно смотреть не только на отдельные нефтеперерабатывающие заводы, но и на всю систему, которая обеспечивает их работу и сбыт продукции. Важную роль в ней играют порты Приморск, Усть-Луга и Новороссийск.

По моим оценкам, Украина уже смогла остановить примерно треть российских нефтеперерабатывающих мощностей. Среди других больших предприятий, работа которых имеет значение для всей отрасли, остаются заводы в Волгограде, Перми, Ухте, Сызрани и Омске.

Здесь стоит пояснить главное: нефтедобычу нельзя рассматривать отдельно от нефтепереработки, транспортировки и экспорта. У России тысячи скважин, большинство из которых расположено далеко за Уралом. Добраться непосредственно до них чрезвычайно сложно, но их работа зависит от того, есть ли возможность использовать добытую нефть.

Реклама

Если предприятия не могут перерабатывать сырье, а экспортная инфраструктура работает с перебоями, возникают трудности с реализацией и хранением добытой нефти. И в конечном итоге это может повлиять уже на саму нефтедобычу.

Скважин несколько тысяч, и большинство из них расположено за Уралом. Мы просто не сможем до них добраться. Но скважины можно остановить, причем надолго, если россиянам некуда будет девать нефть– пояснил эксперт.

Нефтяные скважины – это не оборудование, которое можно просто отключить, а на следующий день снова запустить. Работа связана со сложными геологическими процессами, поддержанием давления в пластах и другими технологическими условиями.

По моим оценкам, длительная остановка добычи на отдельных месторождениях может создать настолько серьезные проблемы, что на восстановление работы уйдут годы.

Дополнительную роль в российской нефтяной системе играют линейные производственно-диспетчерские станции. На них расположены большие резервуары, которые используются для временного хранения и технологического смешивания нефти.

Реклама

Например, Самарская ЛПДС занимает более 200 гектаров. По приведенным мной данным, там расположено более 70 резервуаров общей вместимостью примерно 1,5 миллиона кубометров.

Отдельные емкости рассчитаны на 20 или 50 тысяч кубометров. Они необходимы для стабильной работы трубопроводной системы, в частности для подготовки нефтяной смеси "Уралс".

После предыдущих атак на Самарскую станцию, по моим наблюдениям, было повреждено не менее десяти емкостей. Это еще один пример того, насколько взаимосвязаны различные составляющие российской нефтяной отрасли.

Особое значение имеет станция в Унече, которая связана с нефтепроводом "Дружба". Через эту систему российская нефть транспортируется в направлении Беларуси и европейских стран, в частности Словакии и Венгрии.

Европа постепенно пытается снизить зависимость от российских энергоресурсов. Среди примеров я упомянул Молдову, которая развивает энергетические связи с Румынией.

По моему мнению, дальнейший отказ европейских государств от российской нефти и газа также будет ограничивать возможности Кремля получать доходы от экспорта.

Реклама

Подобные проблемы существуют и в газовой отрасли России, хотя она обладает собственной инфраструктурой и технологическими особенностями. Среди важных для нее регионов остается Ямал, расположенный примерно в трех тысячах километров от Украины.

Я рассматриваю все это как долгосрочное экономическое истощение России. Если нефтяные предприятия, транспортная система и экспортные маршруты будут нести все большие потери, это может создать предпосылки для глубокого кризиса отрасли.

Когда россиянам придется останавливать свои скважины, на их нефтяной отрасли можно будет поставить крест. И тогда мы увидим последствия уже для всей российской экономики– прогнозирует Свитан.

Именно экономическое истощение России я считаю одним из факторов, способных повлиять на ее возможности продолжать войну. Но масштаб и скорость этого процесса будут зависеть от многих обстоятельств, в частности от способности предприятий восстанавливать производство.

Реклама

Удары по мостам и позициям российского "Рубикона"

Появились кадры удара по мосту в районе Таганрога. Генштаб также сообщил о поражении четырех позиций российских операторов беспилотников, в частности подразделения "Рубикон" в Бердянске. Насколько важны эти результаты для южного направления?

Над "Рубиконом" наши военные работают систематически. Это одно из самых проблемных для нас российских подразделений беспилотных систем, поэтому его операторы и система управления находятся под постоянным вниманием.

По моим наблюдениям, сообщения о поражении таких целей появляются практически ежедневно или через день. Причем значение имеет не только уничтожение отдельного экипажа, но и нарушение работы системы, обеспечивающей применение российских дронов.

В этом помогают возможности украинской радиоразведки. Кроме того, партнеры передают Украине разведывательные данные, которые позволяют лучше понимать деятельность противника.

По "Рубикону" ведут работу. Это одно из самых проблемных для нас подразделений. Практически каждый день или через день находят и уничтожают его операторов. У нас очень хорошая собственная радиоразведка, а партнеры дополнительно делятся своими данными– отметил Свитан.

Реклама

Что касается моста, то речь идет о Миуском мосте в районе Таганрога. После удара появились кадры повреждений, однако это еще не обязательно означает полное прекращение движения.

Мосты представляют собой сложные инженерные сооружения. Повреждение отдельных элементов может затруднить транспортное сообщение, но противник способен проводить ремонтные работы или организовывать временные переправы.

Поэтому оценивать результаты таких атак нужно по их реальному влиянию на логистику. Важно, насколько долго противник теряет возможность использовать соответствующий маршрут.

На южном направлении у россиян есть несколько автомобильных и железнодорожных сообщений, обеспечивающих перемещение войск и грузов. Среди них важными остаются маршруты через район Кальмиуса.

Особое значение имеет железнодорожное сообщение в направлении Волновахи. Оттуда транспортные маршруты расходятся в Донецк, Мариуполь и другие оккупированные населенные пункты.

Именно поэтому удары по тыловой логистике могут влиять на возможности российской армии перебрасывать технику, боеприпасы и другие ресурсы между направлениями.

Однако здесь важна продолжительность результата. Отдельное повреждение транспортной инфраструктуры еще не гарантирует, что противник надолго лишится соответствующего маршрута.

Как гуманитарная миссия в Олешках могла повлиять на ситуацию на фронте

После гуманитарной миссии Мелании Трамп по эвакуации украинцев из Олешек представители 34-й бригады морской пехоты сообщили о перегруппировке россиян на левом берегу Днепра. По их словам, оккупанты перебросили туда примерно тысячу военных. В то же время украинские морпехи проводят операции на Днепре. Как может развиваться ситуация на этом направлении?

Прежде всего я хочу разделить гуманитарный результат и военные последствия того, как была организована эта миссия.

Мелания Трамп присоединилась к решению проблемы нескольких сотен украинцев, нуждавшихся в помощи. Это положительный момент, и я не отрицаю значение ее участия.

Но способ проведения эвакуации вызывает у меня серьезные вопросы. По моему мнению, гуманитарную операцию нужно было организовать так, чтобы она не создавала дополнительных возможностей для российских войск.

Ранее я предлагал привлечь Организацию Объединенных Наций. Мелания и Дональд Трамп могли бы добиваться создания международного механизма, который обеспечил бы безопасность гражданских лиц и позволил бы эвакуировать их без усиления российского военного присутствия.

Например, можно было бы обсудить создание временной гуманитарной зоны под международным контролем, где безопасность населения обеспечивали бы уполномоченные международные силы.

После завершения эвакуации такая миссия могла бы прекратить свою работу, не изменяя военную ситуацию в пользу какой-либо из сторон.

Вместо этого, по сообщениям украинских военных, россияне использовали этот период для дополнительной перегруппировки на левом берегу Херсонской области.

Мелания вроде бы сделала доброе дело, помогла нескольким сотням украинцев. Но организация этой гуманитарной миссии, на мой взгляд, сыграла на руку россиянам– заявил Свитан.

По информации, озвученной представителями морской пехоты, российская армия перебросила в этот район до тысячи военнослужащих. Это значительное усиление, которое может повлиять на дальнейшие боевые действия.

Речь идет не только о численности личного состава. Вместе с военными противник может перемещать боеприпасы, артиллерийские средства и другое оборудование, необходимое для удержания позиций.

Особенность левого берега заключается в том, что российские подразделения могут использовать местность для сооружения укреплений. Даже за короткое время они способны подготовить позиции, которые впоследствии будет сложнее ликвидировать.

Поэтому появление дополнительных российских войск в районе Олешок и Голой Пристани создает проблемы для украинских морских пехотинцев, действующих на Херсонском направлении.

О проведении украинских операций на Днепре уже публично говорили представители 34-й бригады. В частности, речь шла о действиях на островах и поддержании украинского присутствия на отдельных участках.

Но дальнейшие возможности Сил обороны будут зависеть от конкретной оперативной ситуации. Противник, успевший закрепиться на позициях, создает более сложные условия для любых действий украинских войск.

Особое беспокойство вызывает угроза для Херсона. Дополнительные российские средства поражения на левом берегу могут увеличить опасность для гражданского населения города.

Россияне не просто перебросили туда своих военных, они могли успеть закрепиться. А это означает дополнительные проблемы для наших морпехов. Тем более что они подтянули боеприпасы и развернули РСЗО, которые могут наносить удары по Херсону– предупредил эксперт.

Поэтому я положительно оцениваю сам факт помощи украинским гражданским лицам, но критически отношусь к организации этой гуманитарной операции. Ее военные последствия, на мой взгляд, могут оказаться опасными для дальнейшего развития ситуации в Херсонской области.

Почему российская армия активизировала наступление именно сейчас

Из-за туманов и погодных условий россияне активнее проводят атаки против украинских позиций. Силы беспилотных систем Роберта Бровди сообщили о рекордной 801 потере противника за сутки, а Генштаб привел цифру в 2980 российских военнослужащих. Почему оккупанты пошли в наступление именно сейчас и как долго может продолжаться такая интенсивность?

Россияне начали активно использовать технику. По приведенным данным, за сутки они потеряли примерно четыре танка, 16 бронетранспортеров и несколько десятков артиллерийских систем.

Это свидетельствует о том, что противник привлекает к наступательным действиям не только пехоту. В бой постепенно вводят бронетехнику и другие средства, которые ранее приберегали для более масштабных операций.

Но здесь важно вспомнить то, о чем я говорил еще весной и летом.

Тогда многие политики заявляли, что российское летнее наступление уже сошло на нет. Я не соглашался с такой оценкой, поскольку считал, что основная наступательная кампания еще не началась.

В течение весны и лета россияне использовали остатки оперативно-тактических резервов для подготовительных действий. Они создавали условия для дальнейшего применения более крупных сил, которые накапливали в тылу.

Речь шла о подготовке к наступлению в погодных условиях, менее благоприятных для украинской аэроразведки и беспилотников.

Почему для россиян важны туманы, дожди и низкая облачность? Значительная часть украинских средств наблюдения и поражения работает в воздухе, поэтому видимость напрямую влияет на возможность своевременно обнаруживать противника.

Когда видимость ухудшается, российские подразделения пытаются использовать это для передвижения и атак.

Не было никакого российского летнего наступления, которое сошло на нет. Тогда проводились подготовительные операции, а стратегические резервы накапливались в ожидании туманов, дождей и низкой облачности. Вот теперь мы видим это наступление– пояснил Свитан.

По моей оценке, активная фаза началась в конце октября. Ноябрь может стать ее пиком, поскольку противник будет пытаться использовать накопленные силы до существенного ухудшения условий для масштабных боевых действий.

В то же время российские резервы не безграничны. Значительную часть подготовленных подразделений уже переместили из более отдаленных районов в армейские тылы, ближе к фронту.

Ранее часть этих сил находилась примерно в 200 километрах от линии боевых действий. Впоследствии их начали развертывать на расстоянии в десятки километров от передовых позиций.

По моим оценкам, для нынешней кампании Россия сосредоточила примерно 150–180 тысяч военнослужащих стратегического резерва.

Теперь сравним это количество с суточными потерями.

Если российская армия продолжит терять около трех тысяч человек в сутки, за месяц это составит примерно 90 тысяч военнослужащих. И такой темп очень быстро истощит подготовленные резервы.

Конечно, противник может пополнять свои подразделения и менять интенсивность наступательных действий. Но нынешние показатели потерь ставят под сомнение возможность продолжительного наступления в том же темпе.

Что такое три тысячи потерь в сутки? Это почти сто тысяч в месяц. А если они привлекли примерно 150–180 тысяч резерва, то при такой интенсивности очень быстро его исчерпают– подчеркнул эксперт.

Поэтому я прогнозирую, что наибольшая активность российских войск придется на ноябрь и, возможно, начало декабря.

Ближе к концу года наступательный потенциал может существенно сократиться. Отдельные подразделения останутся для обороны и локальных операций, но возможностей для широкомасштабного зимнего наступления, на мой взгляд, уже не хватит.

Я предполагаю, что противник начнет терять темп примерно через один-два месяца. Однако это прогноз, который зависит прежде всего от реальных потерь, пополнения и интенсивности боевых действий.

Кстати, когда я говорю о летней и зимней военных кампаниях, то имею в виду не просто календарные времена года.

В военной терминологии такие понятия часто связывают с температурным режимом и характером погодных условий. Поэтому кампания, которую я называю летней, может продолжаться осенью, пока преобладают плюсовые температуры.

Понимание этих процессов позволяет оценивать действия противника исходя из его реальных военных возможностей, а не только по календарю или громким заявлениям о начале и завершении наступления.

Конгресс США готовит новую помощь Украине

Американские демократы после выборов уже объявили о нескольких инициативах. Речь идет о возможном импичменте министру обороны Питу Хэгсету, законопроекте о выделении примерно 15 миллиардов долларов помощи Украине и попытках отстранить Стива Виткоффа и Джареда Кушнера от переговоров с Россией. Как вы оцениваете эти намерения?

Прежде всего нужно понимать, какое положение занимают Виткофф и Кушнер в переговорном процессе. Их участие в значительной степени связано с личными отношениями с Дональдом Трампом.

Если говорить об их отстранении от переговоров, возникает вопрос, с помощью какого именно механизма это можно сделать. Ведь речь идет не об обычной смене должностных лиц в государственной структуре, где существует понятная процедура назначения и увольнения.

Я критически отношусь к их деятельности и не считаю, что такие личные контакты отвечают интересам Украины.

На мой взгляд, под прикрытием переговоров могут обсуждаться прежде всего экономические вопросы, выгодные отдельным участникам. Среди них я вижу договоренности относительно российского дизельного топлива, энергетических компаний и других коммерческих направлений.

Как можно исключить из переговоров тех, кто не занимает там обычных официальных должностей? Это люди из окружения Трампа. А их деятельность, на мой взгляд, нужно проверять на предмет возможных нарушений законодательства– заявил Свитан.

Если американские законодатели подозревают нарушения, они могут инициировать соответствующие проверки и расследования. Но юридические последствия должны основываться на установленных фактах.

Что касается самой идеи американского посредничества, то я не вижу в ней большого смысла, если Россия продолжает войну и не демонстрирует готовности отказаться от агрессии.

Для Украины гораздо важнее практическая военная помощь. Речь идет об оружии и боеприпасах, которые позволят защищаться от российских атак и сдерживать противника на фронте.

Поэтому инициатива сенатора Ричарда Блументаля о новом пакете поддержки примерно на 15 миллиардов долларов заслуживает внимания.

Особенно важно, что американские законодатели говорят о необходимости помочь Украине пережить зиму и защитить города от российских ударов.

В то же время еще предстоит выяснить, успеет ли нынешний состав Конгресса рассмотреть такие предложения. Новые политические возможности появятся после начала работы следующего состава законодательного органа в январе.

Поэтому я поддерживаю более активную работу Украины с американскими законодателями, но оценивать результаты нужно по конкретным решениям и реально полученному вооружению.

Отдельно меня удивили последние заявления Дональда Трампа. Он снова говорит о якобы феноменальных переговорах по завершению войны и предполагает, что после них украинские границы будут выглядеть иначе.

В то же время Трамп выразил сомнения относительно сообщений об ограничениях Starlink для Украины. Он предположил, что украинская сторона могла неверно представить ситуацию, хотя при этом говорил о своей роли в ее урегулировании.

Но больше всего меня интересует, на каких основаниях американский президент считает, что может решать, какой должна быть территория Украины.

Я готов согласиться с ним лишь в одном: после окончания войны вопрос границ действительно может стать предметом очень серьезных политических дискуссий.

Однако я рассматриваю эту возможность совсем не так, как, очевидно, представляет себе Трамп.

Давайте поддержим Трампа. Я тоже считаю, что границы Украины могут измениться после этой войны. Только в большую сторону, а не в меньшую– заявил Свитан.

Россия нанесла Украине огромные человеческие и экономические потери. Поэтому после окончания войны нужно будет решать вопрос компенсаций и репараций.

Я считаю, что украинцы имеют право требовать от России значительных выплат за страдания, разрушения и последствия агрессии.

В своих расчетах я даже предполагаю возможность требований на десятки триллионов долларов. В частности, я говорю о компенсациях пострадавшим украинцам и отдельных выплатах за экономический ущерб.

Но очевидно, что Россия не сможет просто и быстро выплатить такие суммы.

Поэтому я поднимаю вопрос об исторических украинских территориях, которые в настоящее время находятся в составе Российской Федерации. Среди них я называю Кубань, Тамань, отдельные районы Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

В этих регионах исторически проживали украинцы, а в некоторых населенных пунктах до сих пор сохраняются украинский язык и культурные традиции.

Я также упоминаю "Зеленый Клин" на Дальнем Востоке – территории, связанные с историей украинского переселения и попытками создания украинских политических структур.

В своих размышлениях я даже допускаю возможность иной политической карты региона после глубокого кризиса Российской Федерации.

Например, мне хотелось бы видеть Украину, граничащую с Грузией и Казахстаном. Но такой сценарий связан с моим видением возможного будущего России и не означает, что соответствующие изменения уже происходят.

По моему мнению, Кремль сам создал опасный прецедент, когда начал оправдывать территориальные претензии проживанием этнических русских в соседних государствах.

Я категорически не согласен с российской агрессией и использую этот аргумент, чтобы показать противоречивость соответствующей политики Москвы.

Россияне заявили: где живут россияне, там российская земля. Тогда я им отвечу: где живут украинцы, там украинская земля. Посмотрим, какими будут границы после этой войны– высказался эксперт.

Будущее самой Российской Федерации я связываю с ее экономическим и военным истощением. В случае глубокого внутреннего кризиса могут усилиться движения за независимость отдельных регионов, что существенно изменит политическую ситуацию.

Но Украине прежде всего нужно сосредоточиться на собственной победе, защите граждан и восстановлении суверенитета. Именно эти вопросы должны определять нашу политику независимо от того, какие заявления делает Дональд Трамп.

Свитан об ударах по НПЗ России: смотрите видео