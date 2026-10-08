Силы обороны Украины наносят удары по нефтяной инфраструктуре и логистике России, в то время как оккупанты продолжают комбинированные обстрелы украинских городов. Во время очередной атаки под ударом оказались Киев, Днепр и Черниговская область, а для поражения целей россияне применили ракеты и дроны.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, как удары по российской нефтяной отрасли могут повлиять на ход войны. Оценивая защиту Украины от воздушных атак, он обратил внимание на проблему, которую сам по себе процент сбитых целей не решает.

Свитан призывает наносить удары по нефтяным портам России

Силы обороны Украины атаковали танкер теневого флота России в Черном море вблизи Сочи. Владимир Зеленский подтвердил эту атаку и сообщил о поражении еще двух объектов нефтяной инфраструктуры на российской территории. Прекратил работу и Волгоградский НПЗ, который был подвергнут атаке 2 октября.

За неделю россияне не успеют, а за несколько недель восстанавливают разрушенное дронами. Поэтому нельзя прекращать удары по российской нефтяной отрасли. Они восстанавливают производство достаточного количества топлива, и это топливо идет на нужды российской армии,

– подчеркнул Свитан.

Возможность снижения цен на дизельное топливо в США после прекращения украинских атак эксперт отвергает. Он объясняет это российскими ограничениями на экспорт бензина и дизельного топлива: произведенное топливо, как он утверждает, остается для внутренних нужд, в частности военных.

Помимо НПЗ, перспективными целями он считает станции перекачки нефти. Удары по двум таким объектам в районе Самары и под Москвой Свитан оценил положительно, поскольку их поражение позволяет останавливать транспортировку нефти по трубопроводам.

Атакованный танкер, как рассказал эксперт, вышел из Новороссийска со 100 тысячами тонн нефти. Удар по нему он назвал зеркальным ответом на российскую атаку на судно с турецким зерном, в ходе которой погиб капитан. В то же время продолжение отгрузки нефти из российских портов он считает проблемой, которую удары только по отдельным танкерам не решают.

Нужно наносить удары по Новороссийску, Усть-Луге и Приморску. Вот три основных российских порта, через которые переваливается российская нефть. Их нужно уничтожать, сами порты,

– заявил военный эксперт.

К этому списку он добавил Находку, объемы нефтяной перевалки в которой сравнил с Приморском: там, по его оценке, могут загружать более десятка танкеров в неделю. Удары по нефтяной перевалке "Свитан" считает важными также из-за риска разлива нефти после атак на суда: она может достичь турецкого побережья.

Для украинского зернового экспорта он предложил дать Турции возможность закупать урожай еще до уборки напрямую у фермеров, обеспечить работу портов и прикрыть судоходство турецкой или натовской ПВО. Среди проблем, которые при этом необходимо решать, он назвал элеваторы, а российский морской трафик призвал остановить.

Въезд из России предлагают ограничить

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию в соответствии с рекомендациями по поездкам четвертого уровня. Комментируя этот призыв и сообщение о чуме в Иркутской области, Свитан поддержал скорейший выезд иностранцев и предложил ввести карантинные ограничения.

Оптимально для всего мира всех предупредить, чтобы все уехали, и чем быстрее, тем лучше. Карантинные меры придется проводить и в отношении тех, кто будет уезжать последними,

– сказал Свитан.

Риск распространения заболевания эксперт связывает с активным перемещением людей. Он предложил предупреждать о возможном месячном карантине для тех, кто будет покидать Россию позже, считая, что это могло бы побудить иностранцев быстрее принять решение об отъезде.

Нужно ограничить прием российских туристов или других приезжих из России. Нужно перевести Россию в режим лепрозория, пока они сами не разберутся с этой чумой,

– заявил военный эксперт.

Для людей, которые будут прибывать из России в другие страны, он предложил ввести карантин в соответствии с правилами соответствующих органов здравоохранения. Он поддержал призыв США к выезду, но считает, что его следует дополнять предупреждением о таких возможных ограничениях.

Россия пытается истощить украинскую ПВО

Во время комбинированной атаки на Киев, Днепр и Черниговскую область, в частности Прилуки, россияне применили 70 ракет. Согласно данным, приведенным в эфире, из 48 крылатых ракет типов "Искандер-К", "Калибр" и Х-101 было уничтожено 39, а из 22 баллистических – 5.

Из 84 дронов с двигателями внутреннего сгорания уничтожили 79, а из 46 реактивных беспилотников – 38, то есть примерно 83%. Однако "Свитан" призвал оценивать результаты противовоздушной обороны не только по доле перехваченных целей.

Реактивные беспилотники, в частности "Дань-Т" и "Герань-5", он считает удобными целями для ПВО. Появление "Дань-Т" объясняет использованием воздушной мишени в качестве основы для ударного дрона.

Вопрос в том, почему сбивать и сколько это стоит. Поднимать в воздух истребители и сбивать ракетами с головками самонаведения – это в десять раз дороже, чем стоимость самого дрона. Сбивать ракетами ЗРК средней дальности – это в десять раз дороже, чем сам дрон. Задача россиян – использовать эти дроны для истощения нашей системы противовоздушной обороны, в частности для снижения нашего финансового потенциала,

– пояснил Свитан.

Подобную тактику эксперт связывает и с дефицитом противобаллистических ракет PAC-3 для Patriot. Он утверждает, что россияне использовали ракеты комплексов С-400 в баллистическом режиме и северокорейские KN-23, вынуждая Украину тратить более дорогие перехватчики. Теперь он видит попытку истощить запасы авиационных ракет и боеприпасов для комплексов средней дальности, в частности IRIS-T и NASAMS.

Дроны-перехватчики "Свитан" он оценивает как альтернативу, примерно в десять раз дешевле российской "Герань", которая изначально давала преимущество. Однако повышение скорости и высоты полета российских беспилотников, по его мнению, ограничивает возможность догонять их такими средствами. Для борьбы с реактивными целями он предлагает дешевые ракеты комплексов малой дальности.

Саму атаку эксперт назвал средней по масштабу для российских возможностей и не исключил ее повторения без длительной подготовки. Более масштабная атака с применением более двухсот ракет, по его оценке, потребовала бы как минимум недели подготовки.

Пока у нас не будет достаточного количества ЗРК малой дальности с дешевыми ракетами, пока не будет фронтальной, барьерной системы ПВО, эти проблемы будут. Их можно решить: барьерная система ПВО вдоль линии фронта на базе ракет малой дальности,

– подчеркнул военный эксперт.

Переход от защиты отдельных объектов в городах к размещению средств ПВО за их пределами он рассматривает как шаг к такой системе. Свитан предположил, что ее могут сформировать до конца года, однако проблему баллистических ударов это не решит. Для противодействия им он настаивает на серийном производстве собственных украинских баллистических ракет и не исключает использования британских разработок.

РЭБ может отклонить ракету от цели

The Wall Street Journal писала о возможности отклонять российские баллистические ракеты с помощью украинской системы РЭБ "Лима". Свитан назвал ее разработкой военных радиотехников и высоко оценил украинский потенциал в этой области, приведя в качестве примера комплекс "Кольчуга".

Система "Лима" – это РЭБ, которая работает в режиме подмены геолокации на конечной части баллистической траектории. Не только баллистические ракеты: она может воздействовать практически на любую цель, если эта цель движется по GPS-навигации,

– пояснил Свитан.

Реакция воздушной цели на подмену координат зависит от ее программы: она может изменить направление движения, начать кружить или упасть. Для баллистической ракеты, которую отводят от запланированной цели, остается вопрос места падения.

Система ракеты воспримет другую точку как цель, но она все равно упадет и взорвется. Вопрос в том, куда ее отводят и на какую дальность. Если ракета направляется в центр города, отвести ее на окраину – это не решить проблему: защитить центр, но уничтожить какой-то жилой комплекс на окраине,

– предупредил военный эксперт.

Наилучшие результаты применения такой системы он связывает с защитой военных и инфраструктурных объектов, расположенных за пределами жилой застройки. В этом ограниченном режиме он оценивает ее возможности положительно.

Фронт может первым ощутить экономические проблемы России

В разговоре упомянули российского военного корреспондента Калашникова, который поставил под сомнение возможность России поддерживать нынешнюю интенсивность войны в течение многих лет. Он говорил о серьезных проблемах уже в 2027 году, а Свитан связал этот прогноз с длительным давлением на российскую экономику.

Единственный механизм победы Украины в этой войне и наступления мира в Европе – это самораспад Российской империи. Руководители республик должны принять решение о самораспаде, как это было в свое время в Советском Союзе, и далее каждая республика должна развиваться как независимое государство,

– заявил Свитан.

Он описывает сценарий, при котором регионы от Северного Кавказа до Якутии будут формировать собственные бюджеты и использовать свои природные ресурсы. Предпосылкой такого развития событий он считает разрушение экономической основы России, прежде всего нефтегазовой отрасли.

Для этого, по его оценке, потребуется три-четыре года непрерывного давления. Отсчет этого периода он связывает с ударами по российской нефтяной отрасли, которые, как он утверждает, продолжаются практически непрерывно с августа 2025 года. В отличие от нефтепереработки и перевалки, где повреждения можно устранять, остановку нефте- и газодобычи он связывает с накоплением последствий: восстановление заглушенных скважин считает сложной задачей. Длительные паузы в ударах, убежден эксперт, дают России возможность восстанавливаться и откладывают ожидаемый результат.

Где-то в 2027 году уже будет видно начало обвала российской экономики, в 2028 году она рухнет, а в 2029 году Российской империи не станет,

– прогнозирует военный эксперт.

Ускорение этого процесса он связывает с появлением у Украины большого количества ракет "Томагавк" или баллистических ракет. Для ударов по удаленным объектам он назвал необходимой дальность в 1500–2000 километров, а для достижения целей за Уралом, в частности в районе Югры и Омска, – около 3000 километров. Балистические ракеты он считает лучшим вариантом, поскольку крылатые ракеты могут сбиваться, и для достижения результата их требуется больше. Самих дронов в нынешнем количестве для быстрого результата он считает недостаточным.

Первые последствия экономических проблем, как прогнозирует Свитан, может ощутить фронт из-за нехватки денег на привлечение рекрутов. Далее он ожидает трудностей с финансированием производства боеприпасов, техники и военного снаряжения, что требует значительных бюджетных расходов.

Российская логистика через Чонгар находится под огневым контролем

"Днепр OSINT" обнародовал спутниковые снимки по состоянию на 30 сентября, на которых видно полностью обрушившееся автомобильное полотно моста через Чонгар. Мост соединяет Херсонскую область с временно оккупированным Крымом, а рядом расположены старый мост и понтонная переправа, над которой также работают украинские дроны.

Они остановили движение через Чонгар, от Бердянска до Чонгара, понимая, что там наши дроны-заслоны уже на каждом холме стоят и ждут. Можно сказать, что сухопутный коридор в этой точке перерезан,

– оценил ситуацию Свитан.

Попытки объезжать опасный участок по сельским дорогам он не считает надежным выходом, поскольку украинские дроны могут работать и на других маршрутах. Основное движение в Крым, как утверждает эксперт, теперь происходит через Тамань и Керченский мост.

Перерезание этого маршрута он связывает с нарушением логистики на Херсонском направлении и в западной части Запорожского фронта. Оккупанты все еще пытаются продвигаться в сторону Токмака через Волноваху, севернее побережья, однако и там Свитан отмечает украинский огневой контроль.

Между Бердянском и Чонгаром – лучший участок: во-первых, мало населенных пунктов вдоль трассы, во-вторых, короткая операция – примерно сотня километров. Даже можно управлять по прямому радиоканалу, без дополнительной ретрансляции,

– пояснил военный эксперт.

Так он считает контроль способом перерезать сухопутный коридор без наземной операции. Помимо упомянутых в разговоре "Хорнетов", "Булав" и RAM-2X, на этом направлении, как рассказал Свитан, работают и другие дроны, часть которых пока не представлена публично. Среди их возможностей он назвал донаведение на цели, машинное зрение, машинную память и применение искусственного интеллекта.

Россияне, по его утверждению, начали оттаскивать уничтоженную технику подальше от дороги, чтобы она не попадала на видео. Он предположил, что после этого оккупанты могут заявлять об открытии маршрута и показывать очищенную от подбитых машин трассу, скрывая технику в прилегающих зарослях.

Россия может прибегнуть к гибридным атакам на Прибалтику

Ситуацию в странах Балтии обсуждали после сообщений о вооруженных мигрантах, которые двигались со стороны Беларуси в Латвию и якобы повредили камеры видеонаблюдения на границе. Свитан допускает угрозы для Эстонии, Литвы и Латвии, но возможность большой наземной операции связывает с наличием в России свободных войск.

Эстония, Литва, Латвия могут оказаться под ударом. Технически россияне могут провести наземную операцию, но сейчас нечем и кем, потому что российская семисоттысячная армия завязана в боях на восточном фронте в Украине,

– заявил Свитан.

Значение поддержки регулярными войсками он объясняет событиями на Донбассе в 2014 году. Свитан убежден, что без прямого российского военного вмешательства Украина смогла бы преодолеть тогдашнюю дестабилизацию, в частности действия людей, которых привозили из Ростова.

У них остается механизм повторить донецкий или крымский сценарий: попытаться разжечь внутри какую-то суматоху и, используя российских агентов внутри этих республик, создать проблему. Но без поддержки российских войск местное население само справится с этими вероятными коллаборационистами,

– считает военный эксперт.

Оценивая группировки в Калининградской области, эксперт подчеркнул преобладание морских и воздушных сил и недостаточное количество наземных подразделений. Наземную операцию против Болгарии или Молдовы через Черное море он также не считает реальной.

Комментируя нападение на два гражданских судна в экономических водах Болгарии, Свитан связал возможную реакцию стран НАТО с их собственными интересами. В вопросе защиты судоходства в первую очередь назвал турецкие и румынские интересы.

Британское ядерное оружие может усилить сдерживание России

В беседе также речь шла о возможности размещения ядерного оружия в странах Северной Европы. Ведущий сообщил о принятии Литвой в первом чтении поправок к Конституции, что касается такого разрешения, а окончательное голосование назвал запланированным на начало января 2027 года.

Свитан поддержал возможность размещения британского ядерного оружия в странах объединения JEF. Негативную реакцию Москвы на такие решения он связывает с перспективой усиления ядерного сдерживания вблизи российских границ.

Это десять стран: Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды, Великобритания и Исландия. Они сейчас принимают решение о возможности размещения на своей территории ядерного оружия Великобритании. Очень правильный, грамотный подход,

– отметил Свитан.

В качестве примера уже существующего размещения ядерного оружия за пределами государства-владельца эксперт привел американские боезаряды. Он назвал пять стран, где они находятся: Германию, Италию, Бельгию, Нидерланды и Турцию.

Они в истерике, сейчас не знают, что делать. Это топание ножками связано с тем, что противодействовать таким действиям внутри НАТО и JEF россиянам практически нечем,

– заявил военный эксперт.

Вблизи стран Северной Европы он назвал Санкт-Петербург, Кольский полуостров, Мурманск и базы российского Северного флота. К этому перечню он добавил район аэродрома Еленовка со стратегическими бомбардировщиками и поддержал дальнейшие решения европейских государств о разрешении на размещение британского ядерного оружия.

Полная беседа: смотрите видео