Сили оборони України завдають ударів по нафтовій інфраструктурі та логістиці Росії, тоді як окупанти продовжують комбіновані обстріли українських міст. Під час чергової атаки під ударом опинилися Київ, Дніпро та Чернігівщина, а для ураження цілей росіяни застосували ракети й дрони.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, як удари по російській нафтовій галузі можуть вплинути на війну. Оцінюючи захист України від повітряних атак, він звернув увагу на проблему, яку сам відсоток збитих цілей не розв'язує.

Світан закликає бити по нафтових портах Росії

Сили оборони України атакували танкер тіньового флоту Росії в Чорному морі поблизу Сочі. Володимир Зеленський підтвердив цю атаку та повідомив про ураження ще двох об'єктів нафтової інфраструктури на російській території. Зупинив роботу й Волгоградський НПЗ, який атакували 2 жовтня.

За тиждень росіяни не встигнуть, а за кілька тижнів відновлюють зруйноване дронами. Тому не можна зупиняти удари по російській нафтовій галузі. Вони відновлюють виробництво достатньої кількості палива, і це паливо йде на російську армію,

– наголосив Світан.

Можливість зниження цін на дизель у США після припинення українських атак експерт відкидає. Він пояснює це російськими обмеженнями на експорт бензину й дизеля: вироблене паливо, як він стверджує, залишається для внутрішніх потреб, зокрема військових.

Крім НПЗ, перспективними цілями він вважає станції перекачування нафти. Удари по двох таких об'єктах у районі Самари та під Москвою Світан оцінив позитивно, оскільки їхнє ураження дозволяє зупиняти транспортування нафти трубопроводами.

Атакований танкер, як розповів експерт, вийшов із Новоросійська зі 100 тисячами тонн нафти. Удар по ньому він назвав дзеркальною відповіддю на російську атаку на судно з турецьким зерном, під час якої загинув капітан. Водночас продовження відвантаження нафти з російських портів вважає проблемою, яку удари лише по окремих танкерах не розв'язують.

Треба завдавати ударів по Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську. Ось три основні російські порти, які перевалюють російську нафту. Їх треба знищувати, самі порти,

– заявив військовий експерт.

До цього переліку він додав Находку, обсяги нафтової перевалки в якій порівняв із Приморськом: там, за його оцінкою, можуть завантажувати понад десяток танкерів на тиждень. Удари по нафтовій перевалці Світан вважає важливими й через ризик розливу нафти після атак на судна: вона може дістатися турецького узбережжя.

Для українського зернового експорту він запропонував дати Туреччині можливість купувати врожай ще до збирання безпосередньо у фермерів, забезпечити роботу портів і прикрити судноплавство турецькою або натівською ППО. Серед проблем, які при цьому потрібно вирішувати, назвав елеватори, а російський морський трафік закликав зупинити.

В'їзд із Росії пропонують обмежити

Посольство США закликало американців негайно покинути Росію відповідно до рекомендацій щодо подорожей четвертого рівня. Коментуючи цей заклик і повідомлення про чуму в Іркутській області, Світан підтримав швидкий виїзд іноземців та запропонував карантинні обмеження.

Оптимально для всього світу всіх попередити, щоб усі повиїжджали, і чим швидше, тим краще. Карантинні заходи доведеться проводити й з останніми, які виїжджатимуть,

– сказав Світан.

Ризик поширення захворювання експерт пов'язує з активним переміщенням людей. Він запропонував попереджати про можливий місячний карантин для тих, хто залишатиме Росію пізніше, вважаючи, що це могло б спонукати іноземців швидше ухвалити рішення про виїзд.

Треба обмежити приймання російських туристів чи інших приїжджих із Росії. Треба перевести Росію в режим лепрозорію, поки вони самі не розберуться з цією чумою,

– заявив військовий експерт.

Для людей, які прибуватимуть із Росії до інших держав, він запропонував карантин за правилами відповідних органів охорони здоров'я. Американський заклик до виїзду підтримав, але вважає, що його варто доповнювати попередженням про такі можливі обмеження.

Росія намагається виснажити українську ППО

Під час комбінованої атаки на Київ, Дніпро та Чернігівщину, зокрема Прилуки, росіяни застосували 70 ракет. За наведеними в ефірі даними, із 48 крилатих ракет типів "Іскандер-К", "Калібр" і Х-101 знищили 39, а із 22 балістичних – 5.

Із 84 дронів із двигунами внутрішнього згоряння знищили 79, а із 46 реактивних безпілотників – 38, тобто приблизно 83%. Однак Світан закликав оцінювати результати протиповітряної оборони не лише за часткою перехоплених цілей.

Реактивні безпілотники, зокрема "Дань-Т" і "Герань-5", він вважає зручними цілями для ППО. Появу "Дань-Т" пояснює використанням повітряної мішені як основи для ударного дрона.

Питання, чим збивати і скільки це коштує. Піднімати в повітря винищувачі й збивати ракетами з головками самонаведення – це в десять разів дорожче, ніж вартість самого дрона. Збивати ракетами ЗРК середньої дальності – це в десять разів дорожче, ніж сам дрон. Завдання росіян – використовувати ці дрони для виснаження нашої системи протиповітряної оборони, зокрема для зниження нашого фінансового потенціалу,

– пояснив Світан.

Подібну тактику експерт пов'язує й із дефіцитом протибалістичних ракет PAC-3 для Patriot. Він стверджує, що росіяни використовували ракети комплексів С-400 у балістичному режимі та північнокорейські KN-23, змушуючи Україну витрачати дорожчі перехоплювачі. Тепер бачить спробу виснажити запаси авіаційних ракет і боєприпасів для комплексів середньої дальності, зокрема IRIS-T та NASAMS.

Дрони-перехоплювачі Світан оцінює як альтернативу, приблизно вдесятеро дешевшу за російську "Герань", яка спочатку давала перевагу. Проте підвищення швидкості та висоти польоту російських безпілотників, на його переконання, обмежує можливість наздоганяти їх такими засобами. Для боротьби з реактивними цілями він пропонує дешеві ракети комплексів малої дальності.

Саму атаку експерт назвав середньою за масштабом для російських можливостей і не виключив її повторення без тривалої підготовки. Більший удар із застосуванням понад двох сотень ракет, за його оцінкою, потребував би щонайменше тижня підготовки.

Поки у нас не буде достатньої кількості ЗРК малої дальності з дешевими ракетами, поки не буде фронтальної, бар'єрної системи ППО, ці проблеми будуть. Їх можна вирішити: бар'єрна система ППО вздовж лінії фронту, на базі ракет малої дальності,

– наголосив військовий експерт.

Перехід від захисту окремих об'єктів у містах до розміщення засобів ППО за їхніми межами він розглядає як рух до такої системи. Світан припустив, що її можуть сформувати до кінця року, однак проблему балістичних ударів це не розв'яже. Для протидії їм він наполягає на серійному виробництві власних українських балістичних ракет і не виключає використання британських розробок.

РЕБ може відхилити ракету від цілі

The Wall Street Journal писала про можливість відхиляти російські балістичні ракети за допомогою української системи РЕБ "Лима". Світан назвав її розробкою військових радіотехніків і високо оцінив українську базу в цій галузі, навівши як приклад комплекс "Кольчуга".

Система "Лима" – це РЕБ, яка працює в режимі підміни геолокації на кінцевій ділянці балістичної траєкторії. Не тільки балістики: вона може впливати практично на будь-яку ціль, якщо ця ціль іде за GPS-навігацією,

– пояснив Світан.

Реакція повітряної цілі на підміну координат залежить від її програми: вона може змінити напрямок руху, почати кружляти або впасти. Для балістичної ракети, яку відводять від запланованої цілі, залишається питання місця падіння.

Система ракети сприйме іншу точку як ціль, але вона все одно впаде й вибухне. Питання, куди її відводять і на яку дальність. Якщо ракета заходить у центр міста, відвести її на околицю – це не розв'язати проблему: захистити центр, але знищити якийсь житловий комплекс на околиці,

– застеріг військовий експерт.

Найкращі результати застосування такої системи він пов'язує із захистом військових та інфраструктурних об'єктів, розташованих поза житловою забудовою. У цьому обмеженому режимі оцінює її можливості позитивно.

Фронт може першим відчути економічні проблеми Росії

У розмові згадали російського Z-воєнкора Калашнікова, який поставив під сумнів можливість Росії підтримувати нинішню інтенсивність війни протягом багатьох років. Він говорив про серйозні проблеми вже у 2027 році, а Світан пов'язав цей прогноз із тривалим тиском на російську економіку.

Єдиний механізм перемоги України в цій війні й настання миру в Європі – це саморозпуск Російської імперії. Керівники республік повинні ухвалити рішення про саморозпуск, як це було свого часу в Радянському Союзі, і далі кожна республіка має рухатися як незалежна держава,

– заявив Світан.

Він описує сценарій, за якого регіони від Північного Кавказу до Якутії формуватимуть власні бюджети й використовуватимуть свої природні ресурси. Передумовою такого розвитку подій вважає руйнування економічної основи Росії, насамперед нафтогазової галузі.

Для цього, за його оцінкою, потрібні три-чотири роки безперервного тиску. Відлік цього періоду він пов'язує з ударами по російській нафтовій галузі, які, як стверджує, тривають практично безперервно із серпня 2025 року. На відміну від нафтопереробки та перевалки, де пошкодження можна усувати, зупинку нафто- й газовидобутку він пов'язує з накопиченням наслідків: відновлення заглушених свердловин вважає складним. Тривалі паузи в ударах, переконаний експерт, дають Росії можливість відновлюватися й відсувають очікуваний результат.

Десь у 2027 році вже буде видно початок обвалу російської економіки, у 2028 році вона завалиться, а у 2029 році Російської імперії не стане,

– спрогнозував військовий експерт.

Прискорення цього процесу він пов'язує з появою в України великої кількості ракет Tomahawk або балістичних ракет. Для ударів по віддалених об'єктах назвав потрібною дальність у 1500–2000 кілометрів, а для досягнення цілей за Уралом, зокрема в районі Югри та Омська, – близько 3000 кілометрів. Балістичні ракети вважає кращим варіантом, оскільки крилаті можуть збивати й для результату їх потрібно більше. Самих дронів у нинішній кількості для швидшого результату вважає недостатньо.

Перші наслідки економічних проблем, як прогнозує Світан, може відчути фронт через нестачу грошей на залучення рекрутів. Далі він очікує труднощів із фінансуванням виробництва боєприпасів, техніки та військового спорядження, яке потребує значних бюджетних витрат.

Російська логістика через Чонгар під вогневим контролем

"Дніпро OSINT" оприлюднив супутникові знімки станом на 30 вересня, на яких показане повністю обвалене автомобільне полотно мосту через Чонгар. Міст сполучає Херсонську область із тимчасово окупованим Кримом, а поруч розташовані старий міст і понтонна переправа, по якій також працюють українські дрони.

Вони зупинили трафік через Чонгар, від Бердянська до Чонгара, розуміючи, що там наші дрони-почекуни вже на кожному пагорбі стоять і чекають. Можна сказати, що сухопутний коридор у цій точці перерізаний,

– оцінив ситуацію Світан.

Спроби об'їжджати небезпечну ділянку сільськими дорогами він не вважає надійним виходом, оскільки українські дрони можуть працювати й на інших маршрутах. Основний рух до Криму, як стверджує експерт, тепер відбувається через Тамань і Керченський міст.

Перерізання цього маршруту він пов'язує з порушенням логістики на Херсонському напрямку та в західній частині Запорізького фронту. Окупанти ще намагаються рухатися в бік Токмака через Волноваху, північніше від узбережжя, однак і там Світан говорить про український вогневий контроль.

Між Бердянськом і Чонгаром найкраща ділянка: по-перше, мало населених пунктів уздовж траси, по-друге, коротке плече роботи – приблизно сотня кілометрів. Навіть можна керувати на прямому радіоканалі, без додаткової ретрансляції,

– пояснив військовий експерт.

Такий контроль він вважає способом перерізати сухопутний коридор без наземної операції. Крім названих у розмові "Хорнетів", "Булави" та RAM-2X, на цьому напрямку, як розповів Світан, працюють й інші дрони, частина яких поки не представлена публічно. Серед їхніх можливостей назвав донаведення на цілі, машинний зір, машинну пам'ять і застосування штучного інтелекту.

Росіяни, за його твердженням, почали відтягувати знищену техніку подалі від дороги, щоб вона не потрапляла на відео. Він припустив, що після цього окупанти можуть заявляти про відкриття маршруту й показувати очищену від підбитих машин трасу, приховуючи техніку в прилеглих посадках.

Росія може вдатися до гібридних атак на Балтію

Ситуацію в країнах Балтії обговорювали після повідомлень про озброєних мігрантів, які рухалися з боку Білорусі до Латвії та нібито пошкодили камери відеоспостереження на кордоні. Світан допускає загрози для Естонії, Литви та Латвії, але можливість великої наземної операції пов'язує з наявністю в Росії вільних військ.

Естонія, Литва, Латвія можуть опинитися під ударом. Технічно росіяни можуть провести наземну операцію, але зараз немає ким і чим, тому що російська семисоттисячна армія зв'язана боями на українському східному фронті,

– заявив Світан.

Значення підтримки регулярними військами він пояснює подіями на Донбасі у 2014 році. Світан переконаний, що без прямого російського військового втручання Україна могла б подолати тодішню дестабілізацію, зокрема дії людей, яких привозили з Ростова.

У них залишається механізм повторити донецький або кримський сценарій: спробувати розгойдати всередині якусь заворушку й, використовуючи російських агентів усередині цих республік, створити проблему. Але без підтримки російських військ місцеве населення саме впорається з цими ймовірними колаборантами,

– вважає військовий експерт.

Оцінюючи угруповання в Калінінградській області, експерт наголосив на переважанні морських і повітряних сил та недостатній кількості наземних підрозділів. Наземної операції проти Болгарії чи Молдови через Чорне море також не вважає реальною.

Коментуючи напад на два цивільні судна в економічних водах Болгарії, Світан пов'язав можливу реакцію країн НАТО з їхніми власними інтересами. У питанні захисту судноплавства насамперед назвав турецькі та румунські інтереси.

Британська ядерна зброя може посилити стримування Росії

У розмові також ішлося про можливість розміщення ядерної зброї в країнах Північної Європи. Ведучий повідомив про ухвалення Литвою в першому читанні змін до Конституції щодо такого дозволу, а остаточне голосування назвав запланованим на початок січня 2027 року.

Світан підтримав можливість розміщення британської ядерної зброї в країнах об'єднання JEF. Негативну реакцію Москви на такі рішення пов'язує з перспективою посилення ядерного стримування поблизу російських кордонів.

Це десять країн: Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Данія, Нідерланди, Британія та Ісландія. Вони зараз ухвалюють рішення щодо можливості розміщення на своїй території ядерної зброї Великої Британії. Дуже правильний, грамотний підхід,

– оцінив Світан.

Як приклад уже наявного розміщення ядерної зброї за межами держави-власниці експерт навів американські боєзаряди. Він назвав п'ять країн, де вони перебувають: Німеччину, Італію, Бельгію, Нідерланди та Туреччину.

Вони в істериці, зараз не знають, що робити. Ці тупання ніжками – через те, що протидіяти таким діям усередині НАТО та JEF росіянам практично нічим,

– заявив військовий експерт.

Поблизу країн Північної Європи він назвав Санкт-Петербург, Кольський півострів, Мурманськ і бази російського Північного флоту. До цього переліку додав район аеродрому Оленья зі стратегічними бомбардувальниками та підтримав подальші рішення європейських держав щодо дозволу на розміщення британської ядерної зброї.

Повна розмова: дивіться відео