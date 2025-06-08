Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОК "Запад" Олега Домбровского в эфире национального марафона.

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Что сказали в ОК "Запад" о ситуации с Замрием

Олег Домбровский отметил, что Роман Замрий был доставлен в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Во время проверки военно-учетных документов на стационарном блокпосте на границе Черновицкой и Хмельницкой областей было выяснено, что гражданин Украины мобилизационного возраста не имел права на отсрочку, поскольку его старшему ребенку исполнилось 18 лет еще 16 мая. Соответственно уже более 20 суток прошло с момента потери права на отсрочку,

– отметил спикер.

Он подчеркнул, что Замрий после потери права на отсрочку не обращался ни в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки, чтобы восстановить свое право, или совершить другие действия.

Например, выбрать будущее место прохождения военной службы в добровольном порядке, заключив контракт или через приложение Резерв + направить себя к прохождению военной службы в той воинской части, в которой он имел желание.

"По этой ситуации, насколько вы знаете, назначена служебная проверка, Военная служба правопорядка работает на месте в Днестровском территориальном центре комплектования и социальной поддержки", – отметил Домбровский.

К слову, Роман Замрий писал в сети, что его незаконно задержали работники ТЦК в Черновицкой области, а также держали 3 дня без еды и воды, несмотря на наличие отсрочки от службы. Бывший боевой медик сравнил условия содержания в ТЦК с пленом в России.