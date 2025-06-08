Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ОК "Захід" Олега Домбровського в етері національного маратону.

До теми У Чернівецькому ТЦК прокоментували допис про утримання колишнього бойового медика Замрія

Що сказали в ОК "Захід" про ситуацію з Замрієм

Олег Домбровський зазначив, що Роман Замрій був доставлений до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Під час перевірки військово-облікових документів на стаціонарному блокпості на межі Чернівецької та Хмельницької областей було зʼясовано, що громадянин України мобілізаційного віку не мав права на відстрочку, оскільки його старшій дитині виповнилося 18 років ще 16 травня. Відповідно вже понад 20 діб пройшло з моменту втрати права на відстрочку,

– зазначив речник.

Він підкреслив, що Замрій після втрати права на відстрочку не звертався до жодного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, аби поновити своє право, або ж вчинити інші дії.

Наприклад, обрати майбутнє місце проходження військової служби в добровільному порядку, уклавши контракт або через застосунок Резерв+ скерувати себе до проходження військової служби в тій військовій частині, в якій він мав бажання.

"По цій ситуації, наскільки ви знаєте, призначено службову перевірку, Військова служба правопорядку працює на місці в Дністровському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", – наголосив Домбровський.

До слова, Роман Замрій писав у мережі, що його незаконно затримали працівники ТЦК у Чернівецькій області, а також тримали 3 дні без їжі та води, попри наявність відстрочки від служби. Колишній бойовий медик порівняв умови утримання у ТЦК з полоном у Росії.