Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на происшествие, начато служебное расследование, передает 24 Канал.

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Служит начмедом и судиться не планирует

В комментарии Суспильному Роман Замрий рассказал, что сейчас служит в одной из воинских частей начмедом.

Инцидент с удерживания его в ТЦК он назвал "локальной ошибкой", которую можно исправить.

Моя цель – это не лайки и не репосты. Я ничего с этого не имею. Моя цель была просто, чтобы это перестало происходить. На данный момент, я имею заверения, что так и будет, они мне это продемонстрировали,

– сказал медик.

Судиться с представителями ТЦК и СП мужчина пока не планирует. Он рассказал, что с ним связывались представители Генштаба и военкомата. Роману пообещали, что будет сделана работа над ошибками.

Если это окажется обманом, а я думаю, что нет, то, конечно, придется обращаться в суд. У меня нет желания кого-то наказать, у меня нет желания мстить. Нет у меня такого. У меня есть желание просто, чтобы этого не случилось больше ни с кем,

– подчеркнул мужчина.

Заврий против того, чтобы увольняли людей, которые его удерживали. Потому что, по его мнению, проблема не исчезнет. "Идея в том, чтобы прекратить делать так, а начать делать по-другому. Чтобы это работало, чтобы страна воевала", – объяснил медик.