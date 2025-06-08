По словам Лубинца, его представитель на Буковине Ирина Исопенко уже обратилась в областной ТЦК и СП с целью проведения ими служебного расследования. Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции – для выяснения всех обстоятельств, передает 24 Канал.

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Реакция Лубинца

Омбудсмен выразил обеспокоенность относительно распространенной в СМИ информации о содержании лиц в Черновицком ТЦК без решения суда, ограничение доступа к базовым потребностям и невозможность связи.

Если факты подтвердятся – требую, чтобы были приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем,

– заявил омбудсмен.

Кроме того, Лубинец указал на то, что есть информация в соцсетях, что другие граждане в Черновицком областном ТЦК и СП сталкивались с отказами в переводе, несмотря на их опыт и желание служить в определенных подразделениях.

Что предшествовало