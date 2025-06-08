По словам Лубинца, его представитель на Буковине Ирина Исопенко уже обратилась в областной ТЦК и СП с целью проведения ими служебного расследования. Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции – для выяснения всех обстоятельств, передает 24 Канал.
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Реакция Лубинца
Омбудсмен выразил обеспокоенность относительно распространенной в СМИ информации о содержании лиц в Черновицком ТЦК без решения суда, ограничение доступа к базовым потребностям и невозможность связи.
Если факты подтвердятся – требую, чтобы были приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем,
– заявил омбудсмен.
Кроме того, Лубинец указал на то, что есть информация в соцсетях, что другие граждане в Черновицком областном ТЦК и СП сталкивались с отказами в переводе, несмотря на их опыт и желание служить в определенных подразделениях.
Что предшествовало
- Роман Замрий рассказал, что его авто остановил представитель ТЦК на блокпосту вблизи Хотина 4 июня. Военный, по словам медика, попросил его подвезти в военкомат. После тот спросил у него за военно-учетные документы. Документы, подтверждающие право Замрия на отсрочку, были в его телефоне. Представитель ТЦК забрал телефон и исчез.
- Затем к Замрию вышел офицер, который сказал, что повезет медика на ВВК, пока в военкомате рассматривают его право на отсрочку.
- Ночью его завезли в темное помещение. Его и двух сокамерников 3 дня держали без еды и воды, а затем повезли автобусом в воинскую часть. Там их встретил офицер воинской части, который возмутился, что сотрудники Черновицкого ТЦК хотели мобилизовать человека, который имеет право на отсрочку.
В Черновицком ТЦК прокомментировали инцидент. Там заявили, что права на отсрочку Роман Замрий не имел. Поэтому его пригласили в ТЦК, где он прошел ВВК и был признан годным.
В ОСУВ "Запад" рассказали, что Замрий потерял право на отсрочку от военной службы, поскольку его старшему ребенку исполнилось 18 лет. Также представитель ОСУВ "Запад" Олег Добровский отметил, что бывшего боевого медика содержали в надлежащих бытовых условиях. У него был "доступ к воде, к туалетам, передвижения, питания".