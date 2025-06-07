Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о гибели работника ТЦК в Одесской области
Источники издания в правоохранительных органах подтвердили, что в результате взрыва автомобиля в Одесской области погиб сотрудник Березовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Другой собеседник Суспильного в Березовской ОТГ сообщил, что больше от взрыва пострадавших нет:
Предварительно, действительно там в машине взрыв. Потому что все сомневались, но они (полиция – 24 Канал) подтвердили. От взрыва пострадавших нет. Загорелась одна машина,
– отметил источник.
К слову, взрыв автомобиля в Одесской области произошел вечером 6 июня по дороге в Березовку. В полиции подтвердили гибель человека в результате инцидента, однако не указали, кому именно могло принадлежать транспортное средство.